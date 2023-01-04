郭信一槍擊案確定至少兩人犯案 警方鎖定特定人車
桃園黑幫「黑人家族」精神領袖郭信一2日遭槍擊斃命，槍手獨自開車逃逸，並在新北樹林棄車，警方調閱周圍監視器後，確認槍手有至少一人開車接應，經逐一過濾，已經鎖定特定車輛，將追查車主、駕駛身分釐清。
警方調查，槍手在桃園區泰昌十街犯案後，跑上路旁用車，獨自開往新北樹林逃逸，最後將車棄置在樹林三峽交界的柑園街二段418巷內、潑汽油燒毀，火熄滅後新北警方也在車體殘骸內發現疑似手槍滑套，已送鑑定化驗。
槍手駕車挑選監視器較少路線，僅有少數路口監視器拍到，而他棄車的地點偏僻、沒有監視器，警方研判他徒步走不遠，應有人駕車接應，目前已獲大調閱周邊路口監視器，逐一過濾往來車輛，目前已經鎖定特定可疑車輛，正進一步追查中。
至於有媒體報導，竹聯幫「信堂」位在桃園的毒品倉庫11月遭台北市刑警大隊破獲，市價逾億元安毒、K他命被扣，懷疑是黑人家族通風報信，不過據北市刑大調查，目前相關涉案人只有竹聯幫、天道盟背景，沒有黑人家族成員，說法存疑。
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