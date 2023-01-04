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影／正妹投顧老師讓他中招 30萬老本險入歹徒口袋
台中市六旬林姓老翁去年間透過通訊軟體，認識一名長相姣好的投顧老師「李娜萍」，對方邀約代為操盤投資，林見群組內反應熱烈，去年底時拿出30萬元到銀行要匯款，不過行員機警，趕緊通知警方到場，保住林男老本。
第三警分局東區所巡佐許文村、吳俊皓，在去年底接獲轄內新光銀行通報，林姓老翁（68歲）臨櫃要匯款30萬元，但行員發現，林不認識收款人，加上林稱是要匯款投資，懷疑林中了投資詐騙陷阱，趕緊報警。
林翁向警方表示，去年間透過LINE群組「飆股諮詢福利群」，認識一名投顧老師「李娜萍」，對方的照片是長相姣好的正妹，因群組內其他網友的投資反應熱烈，去年底時忍不住，想要投入30萬元積蓄投資。
警員當場請林翁與對方通話，向對方佯稱手續不好辦，請「李娜萍」相約見面，真人教學，對方卻旋即結束通話，推託收訊不好。
警員向林翁說明，過去也曾加入類似的投資群組，能體會「別人賺錢、自己沒有」的心情，但投資群組內各種專業術語，很容易誘使民眾卸下心防，加入號稱可以隨時提領的APP，投注大筆金額卻無法出金，最後血本無歸才欲哭無淚。
林翁聽完警員說明後，也相信自己是陷入歹徒投資詐騙的陷阱，也慶幸遇到行員、警員熱心，幫他守住老本。
第三警分局得知該起阻詐案件後，也在去年12月30日前往該銀行，表揚協助阻詐的行員。
分局提醒，實務上常見操作來路不明投資平台，先有小額獲利取信被害人，加碼投入大筆金額後卻無法出金的案例，投資應循合法管道，如遇標榜高獲利、輕鬆獲利、穩賺不賠等話術應提高警覺，勿聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP，避免掉入投資陷阱。
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