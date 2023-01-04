快訊

疫情升溫再破3萬！本土今增33,330例 境外541例創新高

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／正妹投顧老師讓他中招 30萬老本險入歹徒口袋

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬林姓老翁去年間透過通訊軟體，認識一名長相姣好的投顧老師「李娜萍」，對方邀約代為操盤投資，林見群組內反應熱烈，去年底時拿出30萬元到銀行要匯款，不過行員機警，趕緊通知警方到場，保住林男老本。

第三警分局東區所巡佐許文村、吳俊皓，在去年底接獲轄內新光銀行通報，林姓老翁（68歲）臨櫃要匯款30萬元，但行員發現，林不認識收款人，加上林稱是要匯款投資，懷疑林中了投資詐騙陷阱，趕緊報警。

林翁向警方表示，去年間透過LINE群組「飆股諮詢福利群」，認識一名投顧老師「李娜萍」，對方的照片是長相姣好的正妹，因群組內其他網友的投資反應熱烈，去年底時忍不住，想要投入30萬元積蓄投資。

警員當場請林翁與對方通話，向對方佯稱手續不好辦，請「李娜萍」相約見面，真人教學，對方卻旋即結束通話，推託收訊不好。

警員向林翁說明，過去也曾加入類似的投資群組，能體會「別人賺錢、自己沒有」的心情，但投資群組內各種專業術語，很容易誘使民眾卸下心防，加入號稱可以隨時提領的APP，投注大筆金額卻無法出金，最後血本無歸才欲哭無淚。

林翁聽完警員說明後，也相信自己是陷入歹徒投資詐騙的陷阱，也慶幸遇到行員、警員熱心，幫他守住老本。

第三警分局得知該起阻詐案件後，也在去年12月30日前往該銀行，表揚協助阻詐的行員。

分局提醒，實務上常見操作來路不明投資平台，先有小額獲利取信被害人，加碼投入大筆金額後卻無法出金的案例，投資應循合法管道，如遇標榜高獲利、輕鬆獲利、穩賺不賠等話術應提高警覺，勿聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP，避免掉入投資陷阱。

台中市林姓老翁誤信正妹投顧師的投資詐騙，去年底要匯款30萬元到歹徒帳戶，幸好行員、警方阻詐。圖／第三警分局提供
台中市林姓老翁誤信正妹投顧師的投資詐騙，去年底要匯款30萬元到歹徒帳戶，幸好行員、警方阻詐。圖／第三警分局提供
台中市林姓老翁誤信正妹投顧師的投資詐騙，去年底要匯款30萬元到歹徒帳戶，幸好行員、警方阻詐。圖／第三警分局提供
台中市林姓老翁誤信正妹投顧師的投資詐騙，去年底要匯款30萬元到歹徒帳戶，幸好行員、警方阻詐。圖／第三警分局提供

詐騙

延伸閱讀

台中南屯去年阻詐4082萬 單筆阻詐688萬最驚人

台鐵接獲恐嚇 歹徒聲稱農曆春節在松山、南港放炸彈

夫妻開窗全裸激戰！呻吟聲響徹全社區惹鄰居公憤 霸氣反嗆後續更狂

竹北警分局緝嫌至台中沙鹿 險遭歹徒開車衝撞急開11槍

相關新聞

柬國賣豬仔再救30人 國片「角頭」竹聯幫臨演追加起訴

曾在國片「角頭」客串臨演的竹聯幫東堂分子李振豪、金主黃炫逢等人，涉嫌以高薪在網路上誘騙國人赴柬埔寨求職，實則從事「賣豬仔...

郭信一槍擊案確定至少兩人犯案 警方鎖定特定人車

桃園黑幫「黑人家族」精神領袖郭信一2日遭槍擊斃命，槍手獨自開車逃逸，並在新北樹林棄車，警方調閱周圍監視器後，確認槍手有至...

影／正妹投顧老師讓他中招 30萬老本險入歹徒口袋

台中市六旬林姓老翁去年間透過通訊軟體，認識一名長相姣好的投顧老師「李娜萍」，對方邀約代為操盤投資，林見群組內反應熱烈，去...

逾6萬公斤澳洲龍蝦走私中國　綠委控連江縣政府包庇

民進黨立委洪申翰、民進黨連江縣黨部主委李問，今天指控連江縣政府包庇走私，讓來自澳洲的活龍蝦從馬祖出港，航向只有梅花鹿的大...

影／跨年夜收回50萬元貨款 遇3嫌假冒警察臨檢全被搶走

基隆市程姓等3名男子在跨年夜假冒警察，要求林姓男子接受臨檢。林拒絕下車並以手機錄影蒐證，3人搶走林男裝有約50萬現金的背...

郭信一槍擊案 檢警出動X光車勘驗遺體

桃園黑道老大「黑人」郭信一本月2日遇襲身亡，凶手目前在逃。由於郭身中多槍，且有子彈未尋獲，檢警今天解剖，法醫研究所今出動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。