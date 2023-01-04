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逾6萬公斤澳洲龍蝦走私中國　綠委控連江縣政府包庇

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

民進黨立委洪申翰、民進黨連江縣黨部主委李問，今天指控連江縣政府包庇走私，讓來自澳洲的活龍蝦從馬祖出港，航向只有梅花鹿的大坵島，實際上卻是前往高登島附近海域，走私給中國船隻，其船次多達33趟，共計3313箱、重量估計6萬多公斤，在中國平均市價高達新台幣2億元，質疑縣政府港務處、海巡署消極追緝、縱放走私。

洪申翰表示，自2020年澳洲指控肺炎疫情來自武漢實驗室後，中國便開始禁止澳洲幾項出口佔大宗的產品輸入中國，其中一項就是澳洲龍蝦，但偏偏中國人還是非常愛吃龍蝦，走私份子便開始把歪腦筋動到龍蝦身上，一度還曾經從香港走私，但在香港查緝加嚴後，開始移轉到我們最靠近中國的離島，其中一個就是馬祖。

李問指出，去年11月24日曾公開呼籲連江縣政府注意，飛機的貨運被龍蝦占據，光是去年10月20日，單天就運送超過1400公斤的龍蝦，從台灣本島空運到馬祖，嚴重排擠到民生物資運送。經過洪申翰辦公室向財政部關務署、海巡署調閱相關資料，才發現去年9至11月，馬祖根本沒有報關出口龍蝦的紀錄。

另外根據馬祖地區載運龍蝦貨船出港紀錄顯示，雖然都是申請航線至大坵，但對比航跡圖後，卻是開往無住戶、僅有駐軍的高登島附近海域。此外，龍蝦貨船之一的海源號早在2020年10月，即被交通部航港局發文函知縣府，因該貨船未完成檢查，小船執照也將於同年12月到期，後續若未經檢查合格，應禁止該船出港。

李問表示，去年11月提出質疑時，縣府竟僅用「正常商業行為」為由敷衍回應；而馬祖海巡巡防區早在10月就發現異樣，也曾發函建議縣府不再同意給予申報進出港至大坵、高登，縣府卻置之不理，繼續縱容走私行為持續發生。如今資料攤開檢視，讓人不禁質疑，難道高達上億元的龐大非法利益，才是讓縣府包庇走私真正的原因？而負責管理船隻和核准航線的連江縣政府明顯失職，難道不用負責嗎？縣府和議會是否有人內神通外鬼？

洪申翰指出，根據海巡署提供的航跡圖顯示，這兩艘涉案走私船，實際上根本不是到他們向連江縣港務處申請的目的地大坵，而是開去高登島外海，甚至沒有靠島上岸，海巡署放任大剌剌的走私交易，馬祖巡防區的長官螺絲鬆了嗎？況且早在兩年前，就已收到海源號小船執照過期的禁航令，卻未善盡檢查責任，縱放他橫行出港25次，海巡署能為這三十多趟走私交易查辦不力負責嗎？

李問呼籲檢調發揮毋枉毋縱的精神積極偵辦，嚇阻政府單位包庇走私行為。洪申翰也要求海巡署積極查緝，務必保全相關證據，後續若有相關案情進度，會再適時向社會大眾報告。

民進黨立委洪申翰、民進黨連江縣主委李問今天揭露澳洲龍蝦走私到大陸途徑，質疑縣政府港務處、海巡署消極追緝、縱放走私。圖／洪申翰辦公室提供
民進黨立委洪申翰、民進黨連江縣主委李問今天揭露澳洲龍蝦走私到大陸途徑，質疑縣政府港務處、海巡署消極追緝、縱放走私。圖／洪申翰辦公室提供

馬祖 海巡署 走私

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