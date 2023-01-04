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柬國賣豬仔再救30人 國片「角頭」竹聯幫臨演追加起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

曾在國片「角頭」客串臨演的竹聯幫東堂分子李振豪、金主黃炫逢等人，涉嫌以高薪在網路上誘騙國人赴柬埔寨求職，實則從事「賣豬仔」人口販運牟利，被害人若不從則慘遭凌虐。去年9月台北地檢署救出22人，依人口販運防制法、刑法買賣人口及剝奪行動自由、組織犯罪等罪起訴李、黃等9人，後來又循線救出30人，今再度追加起訴。

全案第一波起訴時，檢察官痛責李、黃及共犯林晉宇等人罔顧人命，侵害人權甚鉅，且犯罪手法是高度組織分工下的跨國跨境詐欺、人口販運犯罪，建請法院考慮以重罪震懾此類型犯罪的必要性。

檢方查出，上述買豬仔集團原先分為兩組人，第一組以林晉宇為首，旗下有陳均翰、楊家豪、黃鈺真、王契文等4人；第二組以李振豪為首，旗下有鄭學鴻、陳思瑋、黃炫逢3人。兩組人馬原各自為政，後因合作的人蛇集團拖欠酬勞而改為合作，每誘騙一名國人赴柬埔寨賣給詐騙集團，可獲17000、18000美元報酬，雙方再按比例抽成分潤。

檢方認定，扣除被害人食宿、機票、辦理護照、出入境PCR及預支薪水等成本開銷，李振豪、林晉宇集團不法犯罪所得共1470萬餘元，建請法院沒收或追徵不法所得。

所幸柬埔寨賣豬仔人口販運案經媒體報導，國際社會間的人道壓力，使得柬埔寨政府主動展開在金邊、西港等詐騙熱區展開清查，同時由台灣警方提供被害人名單，使得不少被害國人因此獲救。

國片「角頭」的竹聯幫臨演李振豪等9人因人口販運等罪，遭北檢追加起訴。圖／聯合報系資料照片
國片「角頭」的竹聯幫臨演李振豪等9人因人口販運等罪，遭北檢追加起訴。圖／聯合報系資料照片

柬埔寨 詐騙集團 人蛇集團

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