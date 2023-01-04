影／跨年夜收回50萬元貨款 遇3嫌假冒警察臨檢全被搶走

基隆市程姓等3名男子在跨年夜假冒警察，要求林姓男子接受臨檢。林拒絕下車並以手機錄影蒐證，3人搶走林男裝有約50萬現金的背包逃逸。警方昨天到台中將3嫌帶回調查，偵詢後送辦。檢察官認3嫌並未吐實，且有串證、逃亡之虞，今天聲請羈押。

林姓男子去年12月31日外出收取50萬元貨款，深夜開車行經基隆市七堵區實踐路百福公園時，遭程男（22歲）、許男（25歲）和陳男（31歲）攔下，對林自稱是警察，要求林男出示證件，並下車接受盤查。

林男可能誤認程男等人是便衣警察，但不滿臨檢方式，也可能識破對方假冒警察，拒絕下車，並打開手機錄影蒐證。雙方僵持過程中，嫌犯強行取走林男放在副駕駛座，裝著貨款的背包，開車逃離現場。

警方接獲報案後，檢視林男提供的蒐證影像等事證，發現這起搶案手法相當特別，且有疑點。專案小組查出程男等3嫌身分，並掌握行蹤後，昨天持法院核發的搜索票及拘票，前往台中市豐原區某家旅館，逮捕程男等人帶回調查。

林男指被搶走50萬元，程男供稱搶來的背包內只有30多萬元，得手後部分拿去還債，其他的錢全花完了。警方認定程男等3人涉犯搶奪事證明確送辦，但犯案動機及是否預知林攜帶大筆現金，仍在釐清。