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淨化治安 竹市警破槍械改造場詐騙機房及毒品分裝廠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市警察局去年12月起推動「清源專案2.0」，加強社區警政推動，期間接獲網絡通報，於新竹地區疑似有槍枝改造工廠、詐騙話務機房及毒品分裝廠，經統整警力，分交專案小組跟監蒐證，於掌握確切事證後，兵分多路收網逮人，從上周至本周陸續破獲槍械改造場所、詐欺機房及大麻分裝廠各1處，成果豐碩。

警方指出，12月22日於林姓犯嫌家中查獲槍械改造場所，起獲罕見美式迷你衝鋒槍1把、非制式手槍1把、各式子彈18顆、切割機及電鑽等改造工具1批。

12月27日，警方掌握情資，出動大批警力偵破假檢警詐騙話務機房，當場查獲集團成員盧姓男子與小弟共9人，查扣詐騙使用iPhone手機24隻、筆記型電腦4台、詐騙筆記及帳冊等贓(證)物。

今年1月2日，竹市警方發現易姓男子涉嫌在市區販毒，專案小組執行搜索時，在易經營的營業場所查獲大量毒品及分裝物品，計有安非他命7.22公克及大麻735公克。數案警詢後分別依槍砲、詐欺、毒品等罪嫌移送法辦。

警方說，近期為各級學校寒假，同時為春節連續假期，經統計，12月份執行威力掃蕩工作已查獲通緝犯25人、毒品案35人、詐欺案76人、竊盜案45人、人口販運案2人及槍砲案4人，將持續將強執法量能，布線查緝不法。

新竹市警局長郭士傑指出，鑒於近期發生詐欺集團非法囚禁、凌虐人口販運案件，因此今年加強重要節日安全維護工作以「清樓打詐、安居緝毒」為首要任務，警察局已成立「掃黑專責隊」，勢要將不法份子繩之以法。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方指出，12月22日於林姓犯嫌家中查獲槍械改造場所，起獲罕見美式迷你衝鋒槍1把、非制式手槍1把、各式子彈18顆、切割機及電鑽等改造工具1批。圖／警方提供
警方指出，12月22日於林姓犯嫌家中查獲槍械改造場所，起獲罕見美式迷你衝鋒槍1把、非制式手槍1把、各式子彈18顆、切割機及電鑽等改造工具1批。圖／警方提供
警方指出，12月22日於林姓犯嫌家中查獲槍械改造場所，起獲罕見美式迷你衝鋒槍1把、非制式手槍1把、各式子彈18顆、切割機及電鑽等改造工具1批。圖／警方提供
警方指出，12月22日於林姓犯嫌家中查獲槍械改造場所，起獲罕見美式迷你衝鋒槍1把、非制式手槍1把、各式子彈18顆、切割機及電鑽等改造工具1批。圖／警方提供
今年1月2日，竹市警方發現易姓男子涉嫌在市區販毒，專案小組執行搜索時，在易經營的營業場所查獲大量毒品及分裝物品，計有安非他命7.22公克及大麻735公克。圖／警方提供
今年1月2日，竹市警方發現易姓男子涉嫌在市區販毒，專案小組執行搜索時，在易經營的營業場所查獲大量毒品及分裝物品，計有安非他命7.22公克及大麻735公克。圖／警方提供

毒品 詐騙 詐欺

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