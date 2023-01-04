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基警執行威力掃蕩勤務 鎖定KTV、卡拉OK、電玩和旅店

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

內政部警政署規畫加強重要節日安全維護工作，基隆警方昨晚執行擴大臨檢暨威力掃蕩專案勤務，前往KTV、卡拉OK、電玩店等幫派分子易聚集，以及易群聚施用毒品、淪為詐騙集團失蹤人口案旅、賓館臨檢，並加強巡邏、路檢及攔檢勤務，維護農曆年前治安。

曾任基隆市警局長的警政署警政委員詹永茂，昨天傍晚到基隆市警局視察勤務規畫，並與基隆市警友會理事長張旻斌、警友會顧問團團長童子瑋慰勉同仁辛勞，頒發獎勵金鼓勵士氣。

農曆春節即將到來，警方加強重要節日安全維護工作從今年1月1日開始，執行到1月30日，著重清樓打詐，協尋失蹤人口、查緝販（吸）毒場所，並與金融機構合作確保安全。

基市警察局長張樹德昨晚9點多率隊出勤，共出動170名警力、93名民力，執行全國同步擴大臨檢暨威力掃蕩專案勤務。

張樹德說，近期發生重大社會矚目治安案件，打擊黑幫、槍枝、詐欺、毒品等案件，成為重點查緝項目。去年查獲各級毒品移送906件，起獲各級毒品7259公克，檢肅槍枝計28枝（長槍4枝、手槍24枝），子彈327顆。

詐騙案部分，基警去年查獲詐欺集團34團381人，在「國人赴境外遭拘禁」及「人頭帳戶當事人遭拘禁」部分，查獲以陳姓犯嫌為首的詐欺集團，清查遭騙前往柬埔寨2人，及以求職等方式誘騙國人應徵後拘禁旅館，強押被害人從事詐欺犯罪犯嫌22人，攔阻民眾被害96件，成功攔阻金額3746萬餘元。

基隆市警局表示，將持續加強查緝嚴重影響治安的詐欺拘囚、毒品等相關犯罪行為，嚴查隱身幕後幫派，徹底淨化治安環境。警方也呼籲民眾，如發現不法情事即撥打「110」報案」，或到附近警察機關提供犯罪情資，共同維護社會治安環境，平安快樂過好年。

警政署警政委員詹永茂（左五）昨晚到基隆市警局視察勤務規畫，並頒發獎勵金慰勉同仁辛勞。記者邱瑞杰／翻攝
警政署警政委員詹永茂（左五）昨晚到基隆市警局視察勤務規畫，並頒發獎勵金慰勉同仁辛勞。記者邱瑞杰／翻攝
警政署警政委員詹永茂（前排左五）昨晚到基隆市警局視察勤務規畫，並頒發獎勵金慰勉同仁辛勞。記者邱瑞杰／翻攝
警政署警政委員詹永茂（前排左五）昨晚到基隆市警局視察勤務規畫，並頒發獎勵金慰勉同仁辛勞。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方昨晚執行擴大臨檢暨威力掃蕩專案勤務，確保年前社會治安。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方昨晚執行擴大臨檢暨威力掃蕩專案勤務，確保年前社會治安。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方昨晚執行擴大臨檢暨威力掃蕩專案勤務，確保年前社會治安。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方昨晚執行擴大臨檢暨威力掃蕩專案勤務，確保年前社會治安。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方昨晚執行擴大臨檢暨威力掃蕩專案勤務，確保年前社會治安。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方昨晚執行擴大臨檢暨威力掃蕩專案勤務，確保年前社會治安。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方昨晚執行擴大臨檢暨威力掃蕩專案勤務，確保年前社會治安。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方昨晚執行擴大臨檢暨威力掃蕩專案勤務，確保年前社會治安。記者邱瑞杰／翻攝

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