南警路檢查獲1公斤安毒 市價逾150萬可供5000人吸食

台南市永康警分局昨深夜路檢時，在許姓男子車上查獲一大包重逾1公斤安非他命及咖啡包等毒品，估計至少可提供逾5000人吸食，警當場逮捕許嫌，警詢後將依毒品危害防制送辦，深入追查刨根遏止毒品危害。

永康派出所所長莊大成、龍潭派出所所長林伯翰率領警員陳盈佳、黃璽丞、周靖哲、陳子賢是昨晚11點1分許，在永康區高速一街二段536號前執行擴大臨檢勤務時，莊大成發現一輛轎車刻意放慢車速，攔查過程中駕駛27歲許男（有毒品前科）眼神閃爍慌張研判有異。

多名警員進一步發現車內散發氣味濃厚臭味，當場查獲高達1公斤（1000.2公克）安非他命外，還包括毒品咖啡包13包、搖頭丸3顆、電子磅秤2個及大量夾鏈袋，許嫌經警方尿液初篩呈安非他命陽性反應。

據知，許嫌為毒販，遭查獲瞬間一度啞口無言，至於安毒來源及交易情形，警方持續追查中。

資深幹員說，坊間安非他命行情每公克約1500元至2000元間，這1公斤安毒估計市價至少達150萬元，若流入市面，可供高達約5000人吸食，還好及時查獲，否則恐讓社會毒品危害進一步惡化。

永康警分局長甘炎民說，今年起3日內連續執行擴大臨檢專案勤務，針對轄區聯外道路及犯罪組織所涉相關不法利益場所路檢掃蕩，計查獲洗錢法、毒品、不能安全駕駛通緝犯5件5人、查獲詐欺案件12件12人、公共危險6件6人、持有、販賣毒品4件5人、酒後駕車及拒測2件2人等案件；會持續宣示警方強力執法打擊犯罪決心。