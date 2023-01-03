疑因20年前遭職場霸凌 他記恨至今到高雄民宅放爆裂物

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓惠春街一處民宅，今天遭人放置疑似爆裂物，平時有收回收物習慣的40歲蔡姓屋主打開物品，發現不尋常，通報警方協處；經刑事局防爆小組勘查，該物無火藥成分沒爆炸疑慮，經警方追查，嫌犯於今晚落網，初步了解，嫌犯過去疑與屋主共事，遭霸凌積怨20多年，才會放爆裂物恐嚇。

今天上午8時43分許楠梓警分局，接獲轄內惠春街40歲蔡姓住戶報案，稱家門前遭放置爆裂物，警方獲報到場圍起封鎖線，初步檢視，現場留有3個黑色垃圾袋分裝的罐裝物，其中一袋中，寶特瓶內裝有不明液體、檸檬酸，一旁黏附電磁還有電線纏繞，另有消毒酒精罐。

因內容物並無計時裝置，與爆裂物的樣態有別，但警方仍不敢大意，通報刑事局防爆小組到場處理；將爆裂物移除後，初步檢視並沒有火藥成分，也無爆炸疑慮，但仍需鑑定罐裝物中的液體。

警方追查疑似爆裂物的放置人，為一名男子於今天凌晨0時許，將物品裝箱，拿到惠春街的民宅大門，將物品放下後，隨即徒步離開。經追查，嫌犯於今晚落網，目前正帶返分局釐清案情。

據悉，放置爆裂物的王男，疑在20多年前與屋主一同共事時遭霸凌，積怨已久，才會選在今天，到蔡的住處放置爆裂物，詳細犯罪動機，仍待警方調查，後續將依刑法173條第3項放火燒毀住宅未遂罪函送。

高雄楠梓惠春街一處民宅外，遭人放置疑似爆裂物。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，遭人放置疑似爆裂物。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，遭人放置疑似爆裂物。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，遭人放置疑似爆裂物。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，遭人放置疑似爆裂物。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，遭人放置疑似爆裂物。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，遭人放置疑似爆裂物。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，遭人放置疑似爆裂物。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，遭人放置疑似爆裂物。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，遭人放置疑似爆裂物。記者陳弘逸／攝影

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