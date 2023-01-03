涉案拒捕還受訪喊冤 方仰寧致電莊武能：別再放話傷警譽

台南市政府警察局前秘書處主任莊武能涉及婚外情、恐嚇取財案遭新竹警開槍遭記2大過免職，交保迄今受訪質疑過程警方開槍不當等相關作為，傳出市警局長方仰寧也看不下去，已去電要莊勿再對外放話傷害警譽，應專心因應後續官司訴訟才是正途。

市警局證實，方仰寧是昨天看到莊武能在新竹受訪時，還原事件過程，除再次表達羞愧事件連累長官（方仰寧），也質疑新竹橫山警分局偵辦、用槍時機不當，據指出，方獲悉後猛搖頭，表情嚴肅，昨也去電莊武能不要再放話了，若有相關冤屈，應再後續出庭向檢方、法官詳細說明，否則只是傷害警譽。

南警人員也私下說，「講那麼多幹嘛？最重要是說服檢方及法官。」資深幹員說，新竹警方逮捕時是開偵防車，非一般警車，的確有可能讓莊誤以為是歹徒，後續才會衍生衝撞等情事，的確有因果關係，只是，現在說這麼多，又控訴自己人過程不當，對其後續官司不利。