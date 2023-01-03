快訊

涉案拒捕還受訪喊冤 方仰寧「看不下去」警告莊武能：別再放話傷警譽

長榮航勤一天搬700件30公斤行李 員工最不滿「這個」

全民準備領現金 學者：「這時間點發放」刺激經濟效果最好

涉案拒捕還受訪喊冤 方仰寧致電莊武能：別再放話傷警譽

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局前秘書處主任莊武能涉及婚外情、恐嚇取財案遭新竹警開槍遭記2大過免職，交保迄今受訪質疑過程警方開槍不當等相關作為，傳出市警局長方仰寧也看不下去，已去電要莊勿再對外放話傷害警譽，應專心因應後續官司訴訟才是正途。

市警局證實，方仰寧是昨天看到莊武能在新竹受訪時，還原事件過程，除再次表達羞愧事件連累長官（方仰寧），也質疑新竹橫山警分局偵辦、用槍時機不當，據指出，方獲悉後猛搖頭，表情嚴肅，昨也去電莊武能不要再放話了，若有相關冤屈，應再後續出庭向檢方、法官詳細說明，否則只是傷害警譽。

南警人員也私下說，「講那麼多幹嘛？最重要是說服檢方及法官。」資深幹員說，新竹警方逮捕時是開偵防車，非一般警車，的確有可能讓莊誤以為是歹徒，後續才會衍生衝撞等情事，的確有因果關係，只是，現在說這麼多，又控訴自己人過程不當，對其後續官司不利。

台南市警察局長方仰寧。記者劉學聖／攝影
台南市警察局長方仰寧。記者劉學聖／攝影

新竹 方仰寧 莊武能

延伸閱讀

台南警官疑桃色糾紛涉恐嚇取財 新竹警曝大動作圍捕內情

莊武能傳恐嚇簡訊 楊哲昌：竹縣警證據充足、站得住腳

被記二大過免職 莊武能批「上層誇張」：停職我還可以忍

警官拒捕開車撞警 台南警局長方仰寧「坦然面對拔官」

相關新聞

涉案拒捕還受訪喊冤 方仰寧致電莊武能：別再放話傷警譽

台南市政府警察局前秘書處主任莊武能涉及婚外情、恐嚇取財案遭新竹警開槍遭記2大過免職，交保迄今受訪質疑過程警方開槍不當等相...

台南警官疑桃色糾紛涉恐嚇取財 新竹警曝大動作圍捕內情

台南市警局秘書室主任莊武能疑不正常男女感情涉入恐嚇取財，拒捕衝撞員警遭開槍逮捕，昨被免職，今日新竹縣警察局長楊哲昌表示當...

桃園角頭郭信一倒垃圾遭槍殺今相驗 遺體9彈孔尋獲7彈殼

桃園市黑幫「黑人家族」角頭郭信一昨傍晚遭1名槍手當街槍殺，檢警今上午在桃園殯儀館相驗遺體，初步結果顯示他身上共有9處彈孔...

桃園角頭當街遭擊斃 市長張善政：將預防幫派火拼

桃園市黑幫「黑人家族」角頭郭信一昨遭當街槍殺，涉案車輛昨已被拖回桃園警分局，目前警方仍在追查槍手身分；市長張善政今下午視...

高雄88高架橋下槍戰釀1死1傷 大哥罪推小弟被檢求重刑

高雄大寮台88快速道路高架橋下去年11月8日凌晨爆發槍擊案，3車追逐兩輛白色轎車連開20槍；造成侯姓、翁姓男子中彈送醫，...

桃園角頭郭信一遺體相驗 家屬低調：尊重檢警偵辦

桃園市「黑人家族」角頭郭信一昨傍晚當街遭槍擊，身中6槍倒血泊中當場死亡；桃園地檢署今上午11時許由主任檢察官劉恆嘉帶隊至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。