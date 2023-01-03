農曆春節即將來臨 內政部代部長花敬群到大安分局慰勉
這個月就是農曆春節，警政署展開「加強重要節日安全維護工作」，內政部代理部長花敬群、警政署長黃明昭、台北市警察局長楊源明，今天下午前往北市大安警分局，慰勉警察同仁辛勞。
花敬群說，春節連續假期，是民眾返鄉、出遊及跟家人團聚的重要節日，也是警察犧牲假期投入警力最多的時刻，警察堅守崗位辛苦執勤，維護轄區治安及交通，讓民眾歡度一個安全、平安、順遂的春節。
花敬群現場除致贈團體獎勵金及慰勞金外，並與在場人員握手致意與合影留念，叮嚀注意身體保暖及執勤安全，適時返鄉與家人團聚。
「加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，重點在加強執行清樓專案，以防制人口拘禁案件，深入社區發掘毒品犯罪，及查尋易受害失蹤人口、維護金融機構安全，另針對各地易壅塞路段、觀光景點、車站等，加強執行交通疏導管制。
台北市大安分局，去年共查獲詐欺集團35團、284人、車手322人、取簿手32人，在「國人赴境外遭拘禁」及「人頭帳戶當事人遭拘禁」部分，查獲以葉姓犯嫌為首等11人的詐欺集團，清查遭騙前往柬埔寨國人6名，及以求職等方式誘騙國人應徵再將其拘禁於國內旅館，並強押被害人從事詐欺犯罪犯嫌12人，攔阻民眾被害共175件，成功攔阻金額1億4000萬餘元，另查獲各級毒品移送法辦案件438件474人、三、四級毒品裁罰案329件328人，合計767件802人、起獲各級毒品4萬697公克。
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