桃園角頭當街遭擊斃 市長張善政：將預防幫派火拼

桃園市黑幫「黑人家族」角頭郭信一昨遭當街槍殺，涉案車輛昨已被拖回桃園警分局，目前警方仍在追查槍手身分；市長張善政今下午視察時受訪指出，警方目前正規畫清查幫派賴以維生行業，將避免幫派火拼，案情部分則不便評論，盼外界不要過多臆測。

張善政受訪指出，今天代表所有市民關心案子進展，當街行兇的確非常駭人聽聞，最重要的工作就是趕快把案子查到一定進展，水落石出。

媒體問是否憂心治安跟幫派的問題，張善政表示，正在計畫對桃園治安有影響的行業，以及幫派所賴以維生的行業，作有系統的整理跟清查，警方也將針對幫派火拼作準備，細節由警方擇適當時機公布。

至於案情疑陷入膠著，張善政表示，案發後沒多久警局就透過隨扈通報案情，隨時有進展都會通報市府團隊，今天是選在一個比較適當的時間來探視，至於案情則不便評論，也盼外界不要太多臆測，放心把案子交給警察同仁追查。