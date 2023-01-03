台南警官疑桃色糾紛涉恐嚇取財 新竹警曝大動作圍捕內情

台南市警局秘書室主任莊武能疑不正常男女感情涉入恐嚇取財，拒捕衝撞員警遭開槍逮捕，昨被免職，今日新竹縣警察局長楊哲昌表示當時即研判高姓女子透過手機傳出簡訊，高女是否就是嫌疑人？或遭人脅迫？據了解，警方當時即因擔心高女可能已被人控制行動，為了確保高女人身安全，看到高女的車出現，當晚才會大動作圍捕。

新竹縣警察局長楊哲昌今上午向新竹縣長楊文科說明案情，內容提到，當時即研判高姓女子透過手機傳出簡訊，令警方懷疑高女是否是嫌疑人或遭人脅迫，警方才會在12月31日當晚透過電話及車輛定位追蹤。

楊哲昌說，橫山分局偵查隊前往埋伏攔查，欲了解高女是否為恐嚇取財涉嫌人，當時車上有另名男子，即莊武能，員警請莊配合調查，但莊不配合，接著開車前後衝撞偵防車，員警連開9槍後，莊才停車。

楊哲昌說，莊武能和高女有「特殊男女關係」，試圖以恐嚇簡訊逼迫該名縣議員與高女分手，莊也坦承傳簡訊的就是他；據了解，已婚的莊武能與高姓女子發生感情，在莊從苗栗調到台南後，2人即成為遠距離戀情，因此當高姓女子與新竹縣張姓議員走得較近被莊得知，莊「爭風吃醋」，疑似用恐嚇手段要逼退情敵。

據傳事發前，溫泉度假村員工就發現平常頻繁出入度假村的高姓女子多天未現身，此時張姓議員又收到來自高女手機的恐嚇簡訊，據議員友人了解，議員與高女確實是好朋友，因此收到恐嚇勒索簡訊後，連議員都懷疑，這根本不是高女會做出的行為，懷疑另有人涉入其中，事後才知此人是莊武能。

事發當下，莊武能甚至還打給楊哲昌「求救」，不過楊哲昌當下正在參加新竹縣跨年晚會，沒接到莊的電話，結果莊又打給台南市警局長方仰寧。