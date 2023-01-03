高雄88高架橋下槍戰釀1死1傷 大哥罪推小弟被檢求重刑

高雄大寮台88快速道路高架橋下去年11月8日凌晨爆發槍擊案，3車追逐兩輛白色轎車連開20槍；造成侯姓、翁姓男子中彈送醫，侯男搶救23天後不治，翁男則胯下中彈，整起槍案造成1死1傷，高雄地檢署偵結，依殺人罪、槍砲彈藥管制條例將涉案8人起訴，其中李男將犯行推給小弟林男，檢方認定他態度不佳無悔意，具體求刑15年。

涉嫌開槍的一方，包括林男（21歲）、胡男（25歲）、黃男（40歲）、沈男（24歲）、宋男（29歲）、曾男（25歲）、李男（30歲）及協助逃亡台東的吳男共8人。

檢警調查，沈男案發前與侯男一方的鄭姓男子等人在鳳山區一家KTV發生糾紛，沈離開後跑到李姓大哥租屋處訴苦，討論要與鄭男一方輸贏，李男於是在微信群組「新草衙」傳訊「集合」，群組內的林男隨即附和「部隊集合」。

群組內的其他同夥見狀後，隨即從各地往李男租屋處聚集，林男、沈男、曾男等人則到藏匿槍彈的處所，取出非制式衝鋒槍、制式MP5K衝鋒槍、仿GLOCK手槍、COBRA制式手槍、TAURUS手槍及制式GLOCK廠牌手槍共6把，計畫用重武力逼鄭男一方就範。

人員、槍枝到齊後，11月8日凌晨3時許，沈男等6人分乘3輛轎車，前往雙方約定好的談判地點，結果見鄭男一方的侯男、翁男轎車經過，3輛車隨即上前追逐，朝兩輛車連開20槍。

侯男頸部中彈後車輛撞擊電線桿才停下，車上的吳姓女友、劉姓友人因車門擋住子彈，幸運躲過一劫，至於另輛車的翁男，遭包夾後開槍，左、右大腿中彈，由鄭男載往長庚醫院附近自己下車，攔車前往急診室急救。

案發後沈男等人上88快速道路逃逸，由策劃的李男在南州交流道接應，將涉案部分3人載往恆春躲藏，其餘人則各自乘車到恆春集合，稍作修整後，宋男、李男等5人，分乘2輛車前往台東成功，由吳姓同夥協助藏車躲避追緝。

槍擊案涉案多人人躲藏16個小時後，最後警方掌握槍案涉案人行蹤，在南迴公路草埔隧道前，攔捕到逃逸的5人，林男見同夥陸續落網，隔天在律師陪同下，帶著2把長槍、4把手槍投案。負責接應的胡男自知難逃，在林男投案後當天也至苓雅分局到案。

檢方調查時，發現李男一方計畫縝密，透過群組聯繫，案發後規劃逃逸、接應路線，另根據現場監視器畫面、彈道鑑定結果，認定林男、曾男、宋男、沈男等人在88高架橋下，對侯姓、翁姓男子轎車開槍。

雖李男否認涉案，還稱不知情，他在林男說「要自己處理」後，隨即開車回家，但檢方認為，李男以林男等人的「帶頭者」自居，加上手機訊息聯繫其他同夥集合，並規劃接應林男等人。

檢方綜合相關事證，認定李男一方共8人具犯意聯絡，偵結後依殺人、槍砲、藏匿人犯等罪起訴，李男因犯後態度不佳，推卸責任，另向法院具體求刑15年。