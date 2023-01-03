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桃園角頭郭信一遺體相驗 家屬低調：尊重檢警偵辦

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市「黑人家族」角頭郭信一昨傍晚當街遭槍擊，身中6槍倒血泊中當場死亡；桃園地檢署今上午11時許由主任檢察官劉恆嘉帶隊至桃園殯儀館相驗，郭信一的弟弟、兒子也到場，弟弟低調不願表示意見。

劉恆嘉相驗後表示，確切死因會會同法醫研究所調查，至於行兇者身分、行兇動機等，檢方將密切和警方專案小組聯繫，統一由地檢署發言人說明。

郭信一弟弟今在桃園殯儀館面對媒體詢問表示，家屬希望低調，尊重檢警辦案，不表示意見。

桃園在地幫派「黑人家族」55歲精神領袖郭信一昨天傍晚5時35分出門倒垃圾，在桃園區泰昌十街住處外馬路旁遭槍手狙擊，他被開一槍後試圖逃跑，再被連開6槍，身中6槍當場死亡，江湖震撼，道上不排除案發原因與毒品利益有關。

郭信一左右肩膀各中1槍、左右鎖骨各1槍、右手掌1槍、左腹1槍，不過現場監視器畫面疑似只拍到4槍，確切中槍數仍待法醫解剖釐清。

郭信一兒子（右）、弟弟（中插口袋者）至桃園殯儀館出席檢方相驗，表情凝重。記者楊湛華／攝影
郭信一兒子（右）、弟弟（中插口袋者）至桃園殯儀館出席檢方相驗，表情凝重。記者楊湛華／攝影
桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉今（右3）上午至桃園殯儀館相驗郭信一遺體。記者楊湛華／攝影
桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉今（右3）上午至桃園殯儀館相驗郭信一遺體。記者楊湛華／攝影
桃園地檢署主任檢察官劉恆嘉。記者楊湛華／攝影
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