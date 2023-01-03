影／桃園角頭郭信一遭狙殺 家屬招魂痛哭「爸回家了」

桃園市「黑人家族」角頭郭信一昨傍晚當街遭槍擊，身中6槍倒血泊中當場死亡；家屬今天一早在案發處桃園區泰昌十街口招魂，郭男兒子下跪擲筊，痛哭「爸回家了」；桃園地檢署今中午前將在桃園殯儀館相驗釐清死因。

桃園黑幫「黑人家族」精神領袖郭信一昨傍晚5時35分在自家門外倒垃圾時，遭一名男子持槍連開6槍斃命，倒臥路口血泊中不治，家屬今早招魂，郭男兒子下跪擲筊，高喊「爸回家了」，場面悲戚。