影／桃園角頭郭信一遭狙殺 家屬招魂痛哭「爸回家了」
桃園市「黑人家族」角頭郭信一昨傍晚當街遭槍擊，身中6槍倒血泊中當場死亡；家屬今天一早在案發處桃園區泰昌十街口招魂，郭男兒子下跪擲筊，痛哭「爸回家了」；桃園地檢署今中午前將在桃園殯儀館相驗釐清死因。
桃園黑幫「黑人家族」精神領袖郭信一昨傍晚5時35分在自家門外倒垃圾時，遭一名男子持槍連開6槍斃命，倒臥路口血泊中不治，家屬今早招魂，郭男兒子下跪擲筊，高喊「爸回家了」，場面悲戚。
槍手昨作案後開車逃逸，到新北焚車後沒了蹤影，警方目前還在釐清槍手身分，正全力緝凶中。
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