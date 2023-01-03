高雄製毒廠槍案目擊者「阿成」逃3天投案檢方聲押獲准

高雄製毒工廠上月29日爆發槍擊命案，唯一關鍵在逃共犯「阿成」馮姓男子，逃亡3天後，元旦傍晚投案，昨由警方偵訊後，晚間移送高雄地檢署複訊，檢方認為他命案發生後逃逸，以逃亡、滅證等理由聲押，今法院裁定准押禁見。

鐵皮屋製毒工廠槍擊命案，起因為綽號「黑仔」的槍手司佳韋（34歲），和製毒的黃姓男子（36歲）及葉姓男子（50歲）起口角，持槍槍殺2人，當時馮男也在現場，沒成槍下亡魂，案發後與司佳韋各自逃逸。

黃男頭部中槍傷重不治，葉男送醫後住院插管治療，警方在製毒工廠查扣愷他命成品309公克、少數製毒工具，事後陸續查出李姓金主、麥姓同夥到案，兩人經檢方複訊後聲押禁見獲准。