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高雄製毒廠槍案目擊者「阿成」逃3天投案檢方聲押獲准
高雄製毒工廠上月29日爆發槍擊命案，唯一關鍵在逃共犯「阿成」馮姓男子，逃亡3天後，元旦傍晚投案，昨由警方偵訊後，晚間移送高雄地檢署複訊，檢方認為他命案發生後逃逸，以逃亡、滅證等理由聲押，今法院裁定准押禁見。
鐵皮屋製毒工廠槍擊命案，起因為綽號「黑仔」的槍手司佳韋（34歲），和製毒的黃姓男子（36歲）及葉姓男子（50歲）起口角，持槍槍殺2人，當時馮男也在現場，沒成槍下亡魂，案發後與司佳韋各自逃逸。
黃男頭部中槍傷重不治，葉男送醫後住院插管治療，警方在製毒工廠查扣愷他命成品309公克、少數製毒工具，事後陸續查出李姓金主、麥姓同夥到案，兩人經檢方複訊後聲押禁見獲准。
逃逸的司男最後在鄰近公墓舉槍自戕，關鍵目擊者逃了3天後，在元旦傍晚於律師陪同下向警方投案，馮說詞和另2名同夥有出入，3人供詞仍待釐清，也不排除有其他同夥，昨檢方晚間複訊後，認為馮有逃亡、滅證疑慮，向法院聲押，今高雄地院裁定准押禁見。
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