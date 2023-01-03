快訊

從私生子到囚徒 連環殺手「毒蛇」人生終章要再大鬧一場？

獨／丟丟妹老公心冷想離婚！親吐婚變主因是「他」

NBA／史上第7人！米契爾狂飆71分隻手擊潰公牛 布萊恩後最高得分紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄製毒廠槍案目擊者「阿成」逃3天投案檢方聲押獲准

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄製毒工廠上月29日爆發槍擊命案，唯一關鍵在逃共犯「阿成」馮姓男子，逃亡3天後，元旦傍晚投案，昨由警方偵訊後，晚間移送高雄地檢署複訊，檢方認為他命案發生後逃逸，以逃亡、滅證等理由聲押，今法院裁定准押禁見。

鐵皮屋製毒工廠槍擊命案，起因為綽號「黑仔」的槍手司佳韋（34歲），和製毒的黃姓男子（36歲）及葉姓男子（50歲）起口角，持槍槍殺2人，當時馮男也在現場，沒成槍下亡魂，案發後與司佳韋各自逃逸。

黃男頭部中槍傷重不治，葉男送醫後住院插管治療，警方在製毒工廠查扣愷他命成品309公克、少數製毒工具，事後陸續查出李姓金主、麥姓同夥到案，兩人經檢方複訊後聲押禁見獲准。

逃逸的司男最後在鄰近公墓舉槍自戕，關鍵目擊者逃了3天後，在元旦傍晚於律師陪同下向警方投案，馮說詞和另2名同夥有出入，3人供詞仍待釐清，也不排除有其他同夥，昨檢方晚間複訊後，認為馮有逃亡、滅證疑慮，向法院聲押，今高雄地院裁定准押禁見。

高雄大寮一處鐵皮屋上月29日下午發生槍擊命案，造成一死一傷，逃亡的目擊者經檢方複訊後聲押獲准。本報資料照片
高雄大寮一處鐵皮屋上月29日下午發生槍擊命案，造成一死一傷，逃亡的目擊者經檢方複訊後聲押獲准。本報資料照片

延伸閱讀

有逃亡滅證之虞 高雄槍擊目擊者「阿成」遭檢方聲押

高雄蓮霧寒害落果嚴重 將提報中央爭取現金救助

五月天、張惠妹都開唱 網友：高雄是演唱會之都

中共近5年最大打虎 2022年至少32幹部下台

相關新聞

影／桃園角頭郭信一遭狙殺 家屬招魂痛哭「爸回家了」

桃園市「黑人家族」角頭郭信一昨傍晚當街遭槍擊，身中6槍倒血泊中當場死亡；家屬今天一早在案發處桃園區泰昌十街口招魂，郭男兒...

桃園黑幫老大倒垃圾 挨轟6槍亡

桃園在地幫派「黑人家族」五十五歲精神領袖郭信一昨天傍晚出門倒垃圾，在住處外馬路遭槍手狙擊，他被開一槍後試圖逃跑，再被連開...

畫面曝！桃園黑幫老大當街被狙殺 黑衣男見倒地仍補槍

桃園市桃園區今天下午5時35分許時發生槍擊案，55歲「黑人家族」精神領袖郭信一倒垃圾時身中6槍，躺在泰昌十街46號前馬路...

台南警紀風暴 莊武能2大過免職

台南市警察局秘書室主任莊武能疑不正常男女感情涉入恐嚇取財，拒捕衝撞員警遭開槍逮捕，原被記大過調職，前晚市警局表示今天會召...

莊武能淚控：員警像黑衣人 警駁斥：遇衝撞才開槍

台南市警局秘書室主任莊武能涉入男女感情糾紛引發疑似恐嚇取財案，他昨天再度喊冤，批新竹橫山警方「行動非法」，「像黑衣人」，...

警紀風波不斷...台南市警局長方仰寧「無缺可派」 人事一團亂

台南市警風紀、治安問題不斷，再發生市警局秘書室主任莊武能涉恐嚇取財並拒捕妨害公務，盛傳警察局長方仰寧異動幾成定局，但目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。