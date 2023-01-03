桃園男500萬現金保險箱不翼而飛 警逮2嫌剩152萬

桃園市蘆竹區中興路某透天住宅社區上月底發生重大竊案，一名男子疑平時出手大方遭盯上，自家臥室裝有500萬元現金的保險箱不翼而飛，警方元旦循線追緝至宜蘭汽車旅館，當場逮吳、郭兩男嫌，查扣152萬餘元贓款及毒品海洛因、安非他命，全案詢後依毒品及竊盜等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，蘆竹張姓男子平時出手大方，上月27日清晨5點出門上班，傍晚下班返家後卻發現，主臥室內藏有現金500萬元的保險箱不翼而飛，立即報警處理。

轄區蘆竹分局受理報案後成立專案小組，調閱監視器分析，發現疑似是42歲吳男、43歲郭男等2名竊嫌乘坐租賃車犯案，經追查發現，他們得手保險箱後便載往他處，破壞保險箱並分贓。

專案小組循線追查，發現犯嫌在跨年夜投宿宜蘭縣礁溪鄉某汽車旅館，1月1日拂曉出動警力前往查緝，中午12時許將步出房間的吳、郭兩人當場壓制上銬。

警方進入兩人房內，查扣贓款152萬餘元及毒品海洛因、安非他命等證物，全案詢後將犯嫌2人依毒品及竊盜等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。