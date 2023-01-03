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中年大叔加油站旁吸K菸 員警盤查查獲K他命

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

40歲何姓男子昨晚7點多，在台南市中西區府前路加油站旁吸涉嫌K菸，恰巧員警騎機車經過發現盤查，在口袋起獲K盤內裝有K他命3.47公克，帶回派出所實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌法辦。

市長黃偉哲昨晚到台灣祀典武廟參加「火神護祐平安祈福點燈活動」，也向台南市警二分局員警勉勵。在市長離開活動結束後，現場執勤中正派出員警返所途中，在加油站內查獲吸食及持有K他命何姓毒犯1名，查扣愷他命3.47公克，也讓員警直呼手氣太好了。

中正派出所所長沈振莘、警員洪培峰在執行點燈活動勤務結束返所途中，昨晚7點30分行經府前路二段加油站時，眼尖的兩人發現男子竟在加油站內暗處抽菸，員警恐有危害公共安全之虞立即上前勸阻。

何姓男子一見員警機車警示燈靠近，急忙使出「彈指神功」將手中香菸彈丟進運河中，但周邊濃濃K他命毒品菸味瀰漫，警員洪培峰一句：「大哥，都看到了！你這年紀還在吸食K他命哦……」。據了解，何坦承拉K，持有K他命。

員警逐一檢視他身上攜行物品，又在其口袋起獲K盤內裝有K他命3.47公克，經帶回派出所實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案依毒品罪嫌移送南檢法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

40歲何姓男子涉嫌持有K他命，遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
40歲何姓男子涉嫌持有K他命，遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
40歲何姓男子在台南市中西區府前路加油站旁吸涉嫌K菸，恰巧員警騎機車經過發現盤查，在口袋起獲少量K他命遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
40歲何姓男子在台南市中西區府前路加油站旁吸涉嫌K菸，恰巧員警騎機車經過發現盤查，在口袋起獲少量K他命遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

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