高雄女毒犯脫逃一天一夜才落網 她的行為也把員警害慘

高雄紀姓女子有毒品前科，又犯毒品罪遭警方拘提到案，在派出所等待移送期間，紀女趁隙逃逸，跑到大寮友人家中藏匿一天一夜後，才被警方逮捕歸案；法院審理後，將她依脫逃罪，處2個月有期徒刑，另該派出所員警涉嫌過失脫逃罪嫌，由檢方另行偵辦。

判決指出，紀女因涉嫌毒品罪，檢方簽發拘票，高雄某分局員警去年9日晚上9時20分許，前往她的住處將人拘提到案，並帶返派出所進行後續詢問。

未料當晚10時許，紀女因未遭手銬等戒具束縛，趁鄭姓員警不注意，趁隙脫離派出所，隨後搭計程車逃往大寮區鳳屏一路友人家藏匿。警方發現人犯逃脫，隨即展開追查，直到隔天5時2分，才再度將人逮捕歸案。

警方依據監視器畫面影像截圖，及相關搜索照片，佐證紀女犯行；警詢、偵訊時，她也坦承犯行，被檢方依脫逃罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官調閱紀女前紀錄，發現她有多件毒品前科，這次被警方依法逮捕，竟擅自脫離公權力監督，影響國家司法權有效行使。

考量紀女坦承犯行，僅高中肄業，家境勉持，還須扶養年幼的兒子，經審理後，將她依脫逃罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。鄭姓員警涉嫌過失脫逃罪嫌，由檢方另行偵辦。

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