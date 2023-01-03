影／降低單警執勤風險 中警研發「0822」AI設備防範

去年8月22日台南市兩名警員遇到逃犯遇害殉職，台中市刑大科偵隊為防範警員值勤時，發生類似狀況，因此找來6名具有電機、資訊專業的隊員，撰寫AI軟體，結合強光燈、蜂鳴器等設備，開發出「0822」系統，可偵測持刀歹徒等危機狀況，提前反制。

去年台南有2名警員遇到逃犯林信吾持刀砍殺遇害殉職，台中市刑大科偵隊有感於警察勤務複雜，常需面對單警服勤狀況，不過人的注意力，很難一直維持高度專注，承擔高風險，科偵隊找來隊上6名具有電機、資訊專業的同仁，開發出「0822」AI設備，藉此防範。

台中市刑大科偵隊表示，該軟體是同仁自行撰寫程式運用物件偵測模型YOLOv7，並組裝旋轉基座、視訊鏡頭、強光燈、蜂鳴器等裝置，設計開發，可利用AI偵測現場有無持刀犯嫌，接著自動追蹤鎖定犯嫌，同時以強光燈及警報音進行反制，藉以提升員警執勤安全、增加反應時間。

科偵隊舉例，設備若裝設在警備車上，會自動警戒環境，偵測到危險人事物時，鎖定對象眼睛發出強光，同時發出警報音，吸引其他人注意，也回傳現場影像、GPS等資料，通知值班員警，立即派遣支援警力。