桃園黑幫老大身中6槍慘死 新北尋獲嫌犯車輛已被放火燒毀

新北市三峽警分局今晚6時許接獲桃園警方通報，協助攔查涉嫌槍擊案的車輛，稍後於7時50分在樹林區柑園街二段，尋獲已被放火燒毀的轎車，但嫌犯逃逸無蹤，警方全力緝捕中。

據了解，桃園市今天下午5時30分左右發生槍擊案，55歲黑幫老大郭信一疑因毒品利益，遭人連開6槍打死在桃園區泰昌十街馬路上，手法殘酷疑似尋仇。新北市三峽警分局隨後於6時20分接獲桃園警分局通報，請求協助攔查疑似槍手駕駛的轎車。

三峽警方調閱監視影像，確認該車於6時4分經由鶯歌區中正一路、文化路口往樹林方向逃逸，包括偵查隊、鶯歌分駐所、二橋派出所隨即派員擴大搜尋。