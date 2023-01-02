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嫌犯在逃！黑幫老大身中6槍慘死 新北尋獲車輛卻已遭燒毀

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桃園黑幫老大身中6槍慘死 新北尋獲嫌犯車輛已被放火燒毀

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽警分局今晚6時許接獲桃園警方通報，協助攔查涉嫌槍擊案的車輛，稍後於7時50分在樹林區柑園街二段，尋獲已被放火燒毀的轎車，但嫌犯逃逸無蹤，警方全力緝捕中。

據了解，桃園市今天下午5時30分左右發生槍擊案，55歲黑幫老大郭信一疑因毒品利益，遭人連開6槍打死在桃園區泰昌十街馬路上，手法殘酷疑似尋仇。新北市三峽警分局隨後於6時20分接獲桃園警分局通報，請求協助攔查疑似槍手駕駛的轎車。

三峽警方調閱監視影像，確認該車於6時4分經由鶯歌區中正一路、文化路口往樹林方向逃逸，包括偵查隊、鶯歌分駐所、二橋派出所隨即派員擴大搜尋。

晚間7時50分在三峽與樹林交界的大漢溪畔附近，發現該車被棄置在偏僻的柑園街二段418巷內，但已被放火燒毀。警方隨即封鎖現場，由鑑識人員到場採證，並循線全力緝捕在逃嫌犯。

桃園「黑人家族」幫派老大郭信一遭槍殺身亡，警方在樹林區柑園街二段418巷 底尋獲被燒毀的作案車輛。圖／民眾提供
桃園「黑人家族」幫派老大郭信一遭槍殺身亡，警方在樹林區柑園街二段418巷 底尋獲被燒毀的作案車輛。圖／民眾提供
桃園「黑人家族」幫派老大郭信一遭槍殺身亡，警方在樹林區柑園街二段418巷 底尋獲被燒毀的作案車輛。圖／民眾提供
桃園「黑人家族」幫派老大郭信一遭槍殺身亡，警方在樹林區柑園街二段418巷 底尋獲被燒毀的作案車輛。圖／民眾提供
桃園「黑人家族」幫派老大郭信一遭槍殺身亡，警方在樹林區柑園街二段418巷 底尋獲被燒毀的作案車輛。圖／民眾提供
桃園「黑人家族」幫派老大郭信一遭槍殺身亡，警方在樹林區柑園街二段418巷 底尋獲被燒毀的作案車輛。圖／民眾提供
桃園「黑人家族」幫派老大郭信一遭槍殺身亡，警方在樹林區柑園街二段418巷 底尋獲被燒毀的作案車輛。圖／民眾提供
桃園「黑人家族」幫派老大郭信一遭槍殺身亡，警方在樹林區柑園街二段418巷 底尋獲被燒毀的作案車輛。圖／民眾提供
涉嫌開槍打死桃園黑幫老大郭信一的嫌犯車輛，晚間在新北市樹林區尋獲，但已被放火燒毀，警方正在採證。記者林昭彰／翻攝
涉嫌開槍打死桃園黑幫老大郭信一的嫌犯車輛，晚間在新北市樹林區尋獲，但已被放火燒毀，警方正在採證。記者林昭彰／翻攝
涉嫌開槍打死桃園黑幫老大郭信一的嫌犯車輛，晚間在新北市樹林區尋獲，但已被放火燒毀，警方正在採證。記者林昭彰／翻攝
涉嫌開槍打死桃園黑幫老大郭信一的嫌犯車輛，晚間在新北市樹林區尋獲，但已被放火燒毀，警方正在採證。記者林昭彰／翻攝

桃園 槍擊 命案

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