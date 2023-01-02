獨／桃園「黑幫老大」倒垃圾遭6槍擊斃 手下聚集醫院致哀

桃園市桃園區今天下午5時35分許時發生槍擊案，55歲「黑人家族」精神領袖郭信一身中6槍躺在泰昌十街46號前馬路上不治，他自住處出門倒垃圾被開一槍後，試圖逃跑又被接連開3槍，隨後倒地不起。

據了解，郭信一住在泰昌十街一處社區3樓，平時都不是他出門倒垃圾，今天因不明原因出門倒垃圾，就突然被開一槍，他雖奮力逃離，但又被接連開了3槍，倒在血泊中沒了生命跡象。

據悉，郭信一被發現左右肩膀各中1槍、左右鎖骨各1槍、右手掌1槍、左腹1槍，手法殘酷恐是尋仇，目前槍手初判僅1人，行凶後徒步逃逸，還疑似將作案車輛開到新北樹林焚毀，警方正在釐清。

據郭的好友透露，郭每天都會傳訊息問安，今天早上也有收到他來信，但傍晚卻傳來噩耗，不勝唏噓，現在他手下聚集都在桃園醫院致哀並料理後事。

這名友人也說，郭11月時涉入市價近1億的毒品交易，卻提前被警方破獲，道上不排除案發原因與龐大利益有關。

綽號「黑人」的郭信一90年代出道，混跡桃園本土的小南門幫；1993年前曾因迅雷被掃蕩，出獄後擁槍自重，1990年他出借手槍給人尋仇，對方遇警攔檢後開槍打死兩名警員，事情鬧大後讓郭闖出名號，還企圖偽造地檢署相驗報告書「詐死」；後來他自立門戶，成立「黑人家族」，過去坐穩桃園火車站商圈，以擁有強大火力和凶狠出名。