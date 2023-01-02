莊武能出面喊冤控警非法執法「像黑衣人」 新竹警方傻眼

台南市警局秘書室主任莊武能因涉入男女感情糾紛引發疑似恐嚇取財案件，今出面喊冤以為當下遇到黑衣人，並指控橫山警方違法，沒有搜索票及拘票，下車就不斷開槍、拿棍棒砸玻璃「像黑衣人」，橫山警分局對此表示不予置評，不過有參與行動的隊員表示傻眼，指出莊武能說法與現場事實不符。

律師呂俊杰認為，若警方實施盤查的依據，在於莊武能現場所駕車輛的車牌號碼，在恐嚇取財案中，已被警方鎖定，可認為此時已顯露犯罪嫌疑，警方盤查具合理依據；莊若對警方實施衝撞，即構成妨害公務之現行犯，警方可為後續逮捕跟附帶搜索的處置。

據了解，參與行動的橫山警分局員警行動當下不僅穿著印有「警察」2大字的防彈背心，且有出示警察證件要求莊武能下車，認為莊武能不可能不知道是警方行動，對於莊武能指控橫山警方是黑衣人的說法，該名隊員無法認同。

根據事發溫泉度假村監視器畫面，事發當下警方迅速以偵防車擋住莊武能駕駛的車輛，莊武能疑確實有碰撞警方偵防車，並造成偵防車毀損，不過橫山警分局不願證實偵防車是否有遭衝撞毀損。

莊武能今指控，橫山警方行動當下沒有搜索票、沒有拘票，是違法執行，他說「法令程序我不懂嗎？完全沒有拘票、搜索票，硬用妨害公務來卡我。」指出對方下車就開車，還以棍棒砸車窗，讓他以為是遇上黑衣人，並控訴自己差點死在槍下。

橫山警分局對於案件細節不願多談，僅表示案件已移請新竹地檢署偵辦，一切靜待檢察官釐清；至於是否行動時有密錄器在身，橫山警分局再次否認有密錄器，相關行車記錄器畫面同樣交由檢察官調查。

橫山警分局長郭耀男表示，員警行動時，只是要前往了解恐嚇取財案，且早已鎖定車輛，但事先並不知道車上是何人，也並未要以強制力執法，因此並未申請拘票及搜索票。

橫山警方同仁到場後，立刻遭遇對方反抗、開車衝撞，員警才會開槍嚇阻，並以警棍敲擊車窗，要求對方下車，待對方下車後立即以涉嫌妨礙公務帶回分局偵辦。