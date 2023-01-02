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新北街頭槍響「他左臂遭貫穿」 當下無人報案...警36小時速逮槍手

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

鄭姓男子前天晚上疑因毒品糾紛，當街遭廖姓男子等3人開車圍堵，鄭情急之下在車內隔著車窗開槍，子彈擊破玻璃，貫穿廖男友人齊姓男子的左臂，再射中他右胸，鄭見狀逃逸。警方接獲醫院通報，齊男有槍傷，循線逮槍手，經過36小時，今天持票在桃園蘆竹某廢棄民宅陽台逮捕他。

逮捕畫面曝光，只見鄭男（36歲）龜縮在一樓陽台內，專案小組幹員大聲喝斥「慢慢爬過來」、「一手一腳爬」，隨即上銬。警方指出，犯嫌藏身地點狹窄，怕他身上有槍械，隨時可能開槍，繃緊神經喝斥。

警方調查，鄭男跟廖男（32歲）均在桃園地區賣毒，是毒品中盤商，鄭疑因大量買毒品賴帳許久，釀廖不滿，追蹤他足跡堵人，前天晚上發現他跟女友投宿新北中和某汽車旅館，計畫擄人討債。

廖請別人打電話佯裝「要買毒品」，引誘鄭出門，接著夥同齊男（33歲）、賴男（26歲），3人開2輛車尾隨，廖等3人跟車至中和區莊敬路巷弄內，果斷前後包抄圍堵，持西瓜刀、球棒下車。

鄭見廖等人持刀械棍棒，疑似要強拉車門擄人，情急之下掏出槍枝開槍，子彈先擊破玻璃，貫穿齊男的左臂再射中右胸，頓時齊血流如注，混亂之中，鄭趁隙開車逃逸。

槍擊當下沒有人報案，廖男也沒有打119，親自開車載齊男至醫院救治，院方研判是槍傷，立刻通報警方，警方獲悉轄內發生槍擊案，調閱監視器畫面追緝。

鄭男犯案後，聯絡還在汽旅內的女友，要她搭計程車至指定地點集合，2人一起在戶外洗車場，清理車內碎玻璃、血跡等跡證。鄭載女友回桃園租屋處，自己則將車輛放在桃園某大賣場停車場，再回家跟女友跨年。

鄭男藏匿住家一天、度過元旦，想到停在大賣場的車輛，因車窗破掉可能會吸引民眾注意，今天清晨5點多，把轎車開至住處附近的公有停車場；警方驚覺他出門，火速動員逮人。

鄭男停好車走回家途中，驚覺遭便衣刑警盯上，快步逃逸，警方一度跟丟找不到人，所幸鍥而不捨追查，今天早上7點5分發現他龜縮在某廢棄民宅一樓陽台內，他無返抗就逮。

警方在他身上查獲子彈3顆，在他犯案車輛查獲改造手槍1把、彈夾內子彈6發、毒品安非他命1包、神仙水2罐等，警詢後依殺人未遂、槍砲、毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。至於廖男等人涉嫌毒品買賣，警方強調將擴大偵辦。

中和警方今天早上7點多，持拘票在桃園蘆竹某廢棄民宅一樓陽台逮捕開槍犯嫌鄭姓男子，他疑因逃逸時傷到右腳，被逮頻喊「我這隻腳真的好痛」。記者翁至成／翻攝
中和警方今天早上7點多，持拘票在桃園蘆竹某廢棄民宅一樓陽台逮捕開槍犯嫌鄭姓男子，他疑因逃逸時傷到右腳，被逮頻喊「我這隻腳真的好痛」。記者翁至成／翻攝
警方今天早上持票逮捕跨年夜當街開槍傷人的鄭姓男子。記者翁至成／翻攝
警方今天早上持票逮捕跨年夜當街開槍傷人的鄭姓男子。記者翁至成／翻攝
警方今天早上持票逮捕跨年夜當街開槍傷人的鄭姓男子。記者翁至成／翻攝
警方今天早上持票逮捕跨年夜當街開槍傷人的鄭姓男子。記者翁至成／翻攝
犯嫌開槍後，聯絡女友集合，2人一起至桃園某戶外洗車場清洗車輛，試圖抹滅碎玻璃、血跡、火藥反應等罪證。記者翁至成／翻攝
犯嫌開槍後，聯絡女友集合，2人一起至桃園某戶外洗車場清洗車輛，試圖抹滅碎玻璃、血跡、火藥反應等罪證。記者翁至成／翻攝
警方查扣鄭姓男子犯案用車輛，駕駛座車窗因開槍被破壞，明顯碎裂。記者翁至成／攝影
警方查扣鄭姓男子犯案用車輛，駕駛座車窗因開槍被破壞，明顯碎裂。記者翁至成／攝影
警方今天早上持票逮捕跨年夜當街開槍傷人的鄭姓男子。記者翁至成／翻攝
警方今天早上持票逮捕跨年夜當街開槍傷人的鄭姓男子。記者翁至成／翻攝
鄭姓男子今天早上5點多將轎車從桃園南崁大賣場停車場，移置至住家附近某公有停車場，回家途中驚覺遭便衣刑警盯上，快步逃逸，藏匿在廢棄民宅超過一小時，仍被警逮。記者翁至成／翻攝
鄭姓男子今天早上5點多將轎車從桃園南崁大賣場停車場，移置至住家附近某公有停車場，回家途中驚覺遭便衣刑警盯上，快步逃逸，藏匿在廢棄民宅超過一小時，仍被警逮。記者翁至成／翻攝

毒品 桃園

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