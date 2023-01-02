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昔所有獎金一毛錢沒領 莊武能喊冤「這是一個局」被不斷開槍

聯合報／ 記者袁志豪巫鴻瑋／新竹即時報導

台南市警局秘書室主任莊武能，因涉入男女感情糾紛引發疑似恐嚇取財案件。莊武能今天接受媒體電話訪問，大聲喊冤，痛斥橫山警方行動非法，沒有搜索票及拘票，下車就不斷開槍、拿棍棒砸玻璃「像黑衣人」，他更說「我絕對不是一個貪財的人，這是一個局，所以我會跟檢察官、法官去解釋。」

莊武能今天接受媒體訪問，回憶當時的狀況痛哭流涕，一度泣不成聲，講不下去，記者不斷說安慰「好了、好了、還好吧、不要難過」，他才說得下去；他說「我聽到敲車窗『嘣、嘣、嘣』的聲音，我在裡面嚇死了，然後就有人開槍，我要跑也跑不掉，車子被夾住，我沒有理由要跑，我沒有犯罪，我為什麼要跑，我以為是流氓來押人。」

莊武能說「我絕對沒有恐嚇取財，認識我的人都知道，我對金錢觀念很淡薄，我所有當分局長的獎金，包括當偵查隊長的時候，所有獎金都是給部屬，我自己一毛錢都沒有領，我每個月都捐款，包括豐原醫院，我從當警員的時候，民國87年，我每個月都捐款，我絕對不是一個貪財的人。」

當他說出「這是一個局」記者提問「你說這是一個局，你被設局了嗎？」莊武能回「我不能講這個案子，我只能說這是一個局，案情我不能透露，因為我透露的話，檢察官把我羈押的話，我怎麼辦？我絕不能去講恐嚇取財那段。」

莊武能難過表示「你知道我最挺基層的，可是我車子根本沒有動，你可以對我開槍嗎？他們沒有拘票、搜索票，為了辦恐嚇取財，用妨害公務來卡我；妨害公務根本沒有構成，他們違法執行公務，哪來妨害公務？」

莊武能今天受訪稱「我絕對不是一個貪財的人，這是一個局，所以我會跟檢察官、法官去解釋。」記者巫鴻瑋／攝影
莊武能今天受訪稱「我絕對不是一個貪財的人，這是一個局，所以我會跟檢察官、法官去解釋。」記者巫鴻瑋／攝影
莊武能今天受訪稱「我絕對不是一個貪財的人，這是一個局，所以我會跟檢察官、法官去解釋。」圖／翻攝自臉書「苗栗縣警察局粉絲團」
莊武能今天受訪稱「我絕對不是一個貪財的人，這是一個局，所以我會跟檢察官、法官去解釋。」圖／翻攝自臉書「苗栗縣警察局粉絲團」

莊武能 恐嚇 妨害公務

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