受訪痛斥新竹警非法執法 警官莊武能：「像黑衣人」沒搜索票、拘票

台南市警局秘書室主任莊武能因涉入男女感情糾紛引發疑似恐嚇取財案件遭聲押，但莊武能交保後大聲喊冤，痛斥橫山警方行動非法，沒有搜索票及拘票，下車就不斷開槍、拿棍棒砸玻璃「像黑衣人」，但他不想怪同仁，只是表示自己萬分委屈，不該被外人冠上「拒捕、妨礙公務」的罪名。

莊武能今天接受媒體訪問，痛哭流涕說「我怎麼可能去妨害公務，我車停在那邊，我連動都沒有動，我在滑手機，你今天可以來直接給我開門，車門都沒有鎖，他不是，他幾個黑衣人直接用警棍敲車窗，給我連續狂敲，然後車子來夾我，我當然會想要移動啊，可是整個被包夾住了，前後都不能動的情形下，對我開好幾槍」。

莊武能一度泣不成聲，講不下去，記者不斷說安慰「好了、好了」，他才說得下去，他說橫山警方到場時，並未駕駛警車，而是一般的民車，且直接就將他駕駛的車輛包夾，隨後車上下來一群「黑衣人」敲車窗，像是要來押人一樣，他反問記者「如果是你，你不會害怕嗎？這樣說我妨害公務？」

莊武能說「他們沒有拘票、搜索票，完全是一個違法的執行，我不想用這些方式來對他們，你知道嗎？法令程序我不懂嗎？完全沒有拘票、搜索票，硬用妨害公務來卡我。」隨後便掏槍朝他射擊，莊表示以為自己差點死在槍下。

莊武能描述，當時停車場天色昏暗，因為對方沒有穿警察制服，他以為是遇上流氓，更見對方拿出棍棒狂砸車窗，他見車輛被包夾無法逃開，才會下車表明自己的警察身分，沒想到卻是遇上橫山警方執法。

莊武能痛哭大喊：「我很委屈，你知道嗎？」接著再說「影響我前途沒關係，把我停職沒關係，影響方仰寧局長，他每天沒日沒夜，這種認真的警察，讓我這個沒有罪的事情去連累他。」