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通緝犯跨年夜趴趴走…掏槍恐嚇路人後趕去嗨倒數 新年頭一天落網
26歲余姓詐騙通緝犯跨年凌晨在士林十全排骨湯前，大聲講電話被制止，涉嫌拿出手槍嚇路人，隨後開車駛往信義區參加跨年晚會。士林分局以車追人，元旦中午查緝余男到案，查扣瓦斯手槍、鋼珠等證物，依恐嚇危害安全罪嫌送辦，並解送台中地檢署歸案。
據悉，去年12月31日凌晨2時許，余男在北市基河路上的十全排骨湯前講電話，由於講話聲量太大，驚擾附近路人遭制止降低音量。余男卻態度囂張，涉嫌拿出身上的手槍恐嚇路人，在場有人心生畏懼報警。
士林警分局指出，接獲110通報後派員到場，余男已開車離去，經調閱相關資料研判、分析，余男開車往北市信義區參加跨年晚會。
專案小組前往信義區，1月1日中午12時許埋伏在車輛旁，緝捕余男到案，查扣余男腰際上的1把瓦斯手槍、彈匣鋼珠等證物。余男落網時以沙啞嗓音問，「這是鋼珠的，請問這樣有犯法嗎？你們會不會太誇張。」
警方查出，余男是詐欺案通緝犯，日前因購買商品只付了訂金，拿走商品後沒有付清尾款，挨告詐欺，通知不到案被檢方通緝。全案依恐嚇危害安全罪嫌移送士林地檢署偵辦，後續解送台中地檢署歸案。
士林分局呼籲，非法槍彈戕害民眾生命、身體與財產安全，警方持續打擊暴力、檢肅槍枝，淨化治安。
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