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酒後路上互看不順眼鬥毆 警逮人還起獲改造手槍
台北市一名藍姓男子與友人鄧姓男子，昨天酒後在大安區忠孝東路上，與鄧姓男子互毆，徐男還一度拿出短刀攻擊鄧男；大安警方獲報趕到現場，現場逮捕徐男、藍男，起獲改造手槍、子彈、短刀。藍、徐坦承是酒後看鄧男不順眼，警詢後依傷害、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。
警方表示，藍男（23歲）、徐男（19歲）昨天上午7點多時，飲酒作樂完在早餐店享用完早餐後，在大安區忠孝東路四段上某酒店前的人行道，與鄧男因互看不順眼發生口角。
一開始藍男先與鄧男互毆，後來徐男加入戰局，用短刀刀被攻擊鄧男，一旁民眾趕緊報警，大安警分局敦化南路派出所員警獲報火速趕到現場，先將頭部流血的鄧男由救護車送往醫院救治，幸好沒有生命危險。
警方在現場逮捕徐男、藍男後，起獲改造手槍1把、子彈12發、彈簧刀1把。藍男等人坦承犯案，供稱是酒後看鄧男不順眼才出手。警詢後依傷害罪、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，將全案送辦。
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