快訊

貨都我們在搬！怨年終1個月爆請假潮 長榮航勤：能走的都去星宇了

中國直飛台灣航班昨起實施入境唾篩 首日陽性率出爐

較前周上升16.7％！今增本土1萬6524例、78例境外 26病歿

竹聯幫成員酒後毆人 北市警速逮查扣刀槍

中央社／ 台北2日電

北市忠孝東路4段人行道元旦發生互毆事件，不相識的竹聯幫成員22歲藍男和31歲鄧男酒後互看不順眼而口角互毆，21歲徐男還以刀背攻擊鄧男，警方速逮2嫌並起獲刀槍送辦。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所昨天上午7時許獲報，指轄內忠孝東路4段1間酒店前的人行道上有打架事件，立即派員到場處理，現場只見鄧男頭部流血、無生命危險，立即由救護車送醫救治。

同時，現場逮捕有毒品、聚眾鬥毆等前科的徐男，並起獲1把彈簧刀。

警方調查發現，涉案的竹聯幫成員藍男（綽號文千）和鄧男互不認識，雙方酒後互看不順眼而發生口角，並進而互毆，徐男則持短刀刀背攻擊鄧男。

隨後，警方進行搜查時，將共犯藍男緝捕到案，並起獲改造手槍1把、子彈12發和短刀2把，全案詢後依刑法傷害罪、槍砲彈藥刀械管制條例移送台北地檢署偵辦。

延伸閱讀

輕軌大順路段人行環境差 民眾怨：人行道不是給人走的

2023首波徵才開跑 北市就服站4日起一連3天釋503工作機會

北市信義區國泰置地大樓 每坪租金4779元創今年最高

涉瀝青弊案 前北市副總工程司撤職停止任用2年

相關新聞

毒品糾紛新北中和街頭開槍 1人中2槍手臂遭貫穿血流如注

新北市中和區跨年夜驚傳槍響，鄭姓男子前晚開車在路上遭仇家廖姓男子等人開2車包夾，見對方勢眾，險些被擄走，情急之下掏槍，開...

高雄槍擊3名犯嫌說詞兜不攏 「怕死阿成」今二度警詢

高雄大寮區製毒工廠槍擊命案，唯一可說話的在逃共犯「阿成」馮姓男子，昨天傍晚由律師陪同投案。馮男到案供稱，當時見司男疑和黃...

過去人緣風評好…莊姓高階警官疑涉案遭開槍逮捕 苗警界一片錯愕

台南市警局3線1星莊姓警官疑捲入恐嚇取財案，昨晚在新竹縣遭自家人連開9槍逮捕，先前他任職的苗栗縣警界一片錯愕，難以想像，...

酒後路上互看不順眼鬥毆 警逮人還起獲改造手槍

台北市一名藍姓男子與友人鄧姓男子，昨天酒後在大安區忠孝東路上，與鄧姓男子互毆，徐男還一度拿出短刀攻擊鄧男；大安警方獲報趕...

台南高階警官涉外遇還拒捕 議員認為害死栽培他的長官

台南市警局秘書室主任莊武能疑因不正常男女感情交往，前晚涉入恐嚇取財並拒捕，被新竹警方開九槍逮捕，警方最快明天開考績會審議...

影／清水警方防搶演練 正在領錢阿伯也很配合一起演

農曆春節將至，各地警方陸續防搶演練，台中市清水警分局前天下午在清水區農會辦理防搶演練，加入時下最夯影集「紙房子」角色元素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。