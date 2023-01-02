竹聯幫成員酒後毆人 北市警速逮查扣刀槍
北市忠孝東路4段人行道元旦發生互毆事件，不相識的竹聯幫成員22歲藍男和31歲鄧男酒後互看不順眼而口角互毆，21歲徐男還以刀背攻擊鄧男，警方速逮2嫌並起獲刀槍送辦。
台北市警察局大安分局敦化南路派出所昨天上午7時許獲報，指轄內忠孝東路4段1間酒店前的人行道上有打架事件，立即派員到場處理，現場只見鄧男頭部流血、無生命危險，立即由救護車送醫救治。
同時，現場逮捕有毒品、聚眾鬥毆等前科的徐男，並起獲1把彈簧刀。
警方調查發現，涉案的竹聯幫成員藍男（綽號文千）和鄧男互不認識，雙方酒後互看不順眼而發生口角，並進而互毆，徐男則持短刀刀背攻擊鄧男。
隨後，警方進行搜查時，將共犯藍男緝捕到案，並起獲改造手槍1把、子彈12發和短刀2把，全案詢後依刑法傷害罪、槍砲彈藥刀械管制條例移送台北地檢署偵辦。
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