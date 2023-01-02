毒品糾紛新北中和街頭開槍 1人中2槍手臂遭貫穿血流如注
新北市中和區跨年夜驚傳槍響，鄭姓男子前晚開車在路上遭仇家廖姓男子等人開2車包夾，見對方勢眾，險些被擄走，情急之下掏槍，開槍反擊，見廖男友人齊男中槍，趁隙逃逸。齊男左臂遭貫穿，幸無生命危險。警方獲報槍擊案循線逮人，今天清晨5點多，將鄭男拘提到案。
據了解，鄭男（36歲）因毒品買賣跟廖男（32歲）等人相識。鄭男疑因買毒後賴帳，致廖男不滿，追蹤他足跡堵人。前天（去年12月31日）晚上8點多，廖男發現鄭男跟女友開車出中和某汽車旅館，夥同齊姓友人（33歲）等4人分乘2輛車，直接在馬路上當街夾車。
鄭男見4人下車，持棍棒接近似打算將他擄走，情急之下掏槍，隔著車窗開槍，混亂之中齊男中2槍， 左臂、右胸受傷，其中左臂遭貫穿，頓時血流如注。鄭男隨後突圍，開車逃逸。
廖男見齊男中槍，急忙送他去醫院。警方據報後趕到現場處理，經過一天一夜追查，今天凌晨5點多，持拘票在桃園蘆竹區民宅內逮捕開搶犯嫌鄭男，查獲改造手槍1把、子彈9顆、毒品安非他命1包、神仙水2罐等證物。警詢後依法送辦。
據了解，廖、鄭雙方都不是新北市本地人，是在桃園市買賣毒品認識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言