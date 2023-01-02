毒品糾紛新北中和街頭開槍 1人中2槍手臂遭貫穿血流如注

新北市中和區跨年夜驚傳槍響，鄭姓男子前晚開車在路上遭仇家廖姓男子等人開2車包夾，見對方勢眾，險些被擄走，情急之下掏槍，開槍反擊，見廖男友人齊男中槍，趁隙逃逸。齊男左臂遭貫穿，幸無生命危險。警方獲報槍擊案循線逮人，今天清晨5點多，將鄭男拘提到案。

據了解，鄭男（36歲）因毒品買賣跟廖男（32歲）等人相識。鄭男疑因買毒後賴帳，致廖男不滿，追蹤他足跡堵人。前天（去年12月31日）晚上8點多，廖男發現鄭男跟女友開車出中和某汽車旅館，夥同齊姓友人（33歲）等4人分乘2輛車，直接在馬路上當街夾車。

鄭男見4人下車，持棍棒接近似打算將他擄走，情急之下掏槍，隔著車窗開槍，混亂之中齊男中2槍， 左臂、右胸受傷，其中左臂遭貫穿，頓時血流如注。鄭男隨後突圍，開車逃逸。

廖男見齊男中槍，急忙送他去醫院。警方據報後趕到現場處理，經過一天一夜追查，今天凌晨5點多，持拘票在桃園蘆竹區民宅內逮捕開搶犯嫌鄭男，查獲改造手槍1把、子彈9顆、毒品安非他命1包、神仙水2罐等證物。警詢後依法送辦。