快訊

你想60歲就退休嗎？專家建議持續工作比早退更好更輕鬆

烏東巴赫姆特血戰 官兵身心俱疲「我就是送死的人肉耗材」

毒品糾紛新北中和街頭開槍 1人中2槍手臂遭貫穿血流如注

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和區跨年夜驚傳槍響，鄭姓男子前晚開車在路上遭仇家廖姓男子等人開2車包夾，見對方勢眾，險些被擄走，情急之下掏槍，開槍反擊，見廖男友人齊男中槍，趁隙逃逸。齊男左臂遭貫穿，幸無生命危險。警方獲報槍擊案循線逮人，今天清晨5點多，將鄭男拘提到案。

據了解，鄭男（36歲）因毒品買賣跟廖男（32歲）等人相識。鄭男疑因買毒後賴帳，致廖男不滿，追蹤他足跡堵人。前天（去年12月31日）晚上8點多，廖男發現鄭男跟女友開車出中和某汽車旅館，夥同齊姓友人（33歲）等4人分乘2輛車，直接在馬路上當街夾車。

鄭男見4人下車，持棍棒接近似打算將他擄走，情急之下掏槍，隔著車窗開槍，混亂之中齊男中2槍， 左臂、右胸受傷，其中左臂遭貫穿，頓時血流如注。鄭男隨後突圍，開車逃逸。

廖男見齊男中槍，急忙送他去醫院。警方據報後趕到現場處理，經過一天一夜追查，今天凌晨5點多，持拘票在桃園蘆竹區民宅內逮捕開搶犯嫌鄭男，查獲改造手槍1把、子彈9顆、毒品安非他命1包、神仙水2罐等證物。警詢後依法送辦。

據了解，廖、鄭雙方都不是新北市本地人，是在桃園市買賣毒品認識。

新北市中和警方今天凌晨持拘票在桃園逮捕開槍犯嫌，查獲改造手槍跟子彈。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方今天凌晨持拘票在桃園逮捕開槍犯嫌，查獲改造手槍跟子彈。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方今天凌晨持拘票在桃園逮捕開槍犯嫌。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方今天凌晨持拘票在桃園逮捕開槍犯嫌。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方今天凌晨持拘票在桃園逮捕開槍犯嫌。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方今天凌晨持拘票在桃園逮捕開槍犯嫌。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方今天凌晨持拘票在桃園逮捕開槍犯嫌。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方今天凌晨持拘票在桃園逮捕開槍犯嫌。記者翁至成／翻攝

延伸閱讀

40萬現金放副駕駛座 通緝男飛車搶走還撞人半小時落網

過去人緣風評好…莊姓高階警官疑涉案遭開槍逮捕 苗警界一片錯愕

台南警官恐嚇取財遭開槍逮捕 新竹警開記者會說明

3線1督察涉恐嚇案遭警開槍 南警：先調非主管嚴辦到底

相關新聞

毒品糾紛新北中和街頭開槍 1人中2槍手臂遭貫穿血流如注

新北市中和區跨年夜驚傳槍響，鄭姓男子前晚開車在路上遭仇家廖姓男子等人開2車包夾，見對方勢眾，險些被擄走，情急之下掏槍，開...

高雄槍擊3名犯嫌說詞兜不攏 「怕死阿成」今二度偵訊

高雄大寮區製毒工廠槍擊命案，唯一可說話的在逃共犯「阿成」馮姓男子，昨天傍晚由律師陪同投案。馮男到案供稱，當時見司男疑和黃...

過去人緣風評好…莊姓高階警官疑涉案遭開槍逮捕 苗警界一片錯愕

台南市警局3線1星莊姓警官疑捲入恐嚇取財案，昨晚在新竹縣遭自家人連開9槍逮捕，先前他任職的苗栗縣警界一片錯愕，難以想像，...

台南高階警官涉外遇還拒捕 議員認為害死栽培他的長官

台南市警局秘書室主任莊武能疑因不正常男女感情交往，前晚涉入恐嚇取財並拒捕，被新竹警方開九槍逮捕，警方最快明天開考績會審議...

影／清水警方防搶演練 正在領錢阿伯也很配合一起演

農曆春節將至，各地警方陸續防搶演練，台中市清水警分局前天下午在清水區農會辦理防搶演練，加入時下最夯影集「紙房子」角色元素...

涉恐嚇取財並拒捕 莊武能認錯但喊冤

台南市警局秘書室主任莊武能疑因不正常男女感情交往，前晚涉入恐嚇取財並拒捕，被新竹警方開九槍逮捕；他昨獲交保後喊冤，強調絕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。