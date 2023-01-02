高雄槍擊3名犯嫌說詞兜不攏 「怕死阿成」今二度偵訊

高雄大寮區製毒工廠槍擊命案，唯一可說話的在逃共犯「阿成」馮姓男子，昨天傍晚由律師陪同投案。馮男到案供稱，當時見司男疑和黃姓、葉姓2人起口角，司開槍殺人，他聽到槍聲拔腿落跑，後找到一間宮廟，借電話向同夥麥男報信「出事了」。

由於馮說詞和另2名同夥有出入，昨在刑大拘留一夜，今早再被帶往林園分局接受偵訊。

高雄大寮區29日發生鐵皮屋製毒工廠槍擊命案，綽號「黑仔」的槍手司佳韋（34歲），疑因和共犯黃姓男子（36歲）及葉姓男子（50歲）起口角，持槍槍殺2人，當時工廠內還有綽號「阿成」的20歲馮姓男子在場。

案發後，馮男和司男各自逃逸，共犯麥姓男子（37歲）接獲馮「出事了」電話通知，趕到現場，發現黃、葉2人受槍傷報案，黃傷重不治，葉送醫後，仍住院插管治療。

警方事後在製毒工廠查扣愷他命成品309公克、少數製毒工具，並查出疑幕後金主的李姓男子（28歲）把部分毒品成品、半成品移往屏東萬丹藏放，通知李男到案，麥、李2人因有串供、供詞反覆、涉製毒重罪等理由，遭法院裁定收押。

槍擊案凶嫌司男，在犯案後遭野狗群狂追至公墓，最後畏罪舉槍自戕。關鍵目擊者馮男逃過跨年夜後，昨在律師陪同下，自行至林園分局投案。

據了解，馮男案發後，躲藏在汽車旅館，警方策動馮的父母請兒子出面投案，馮到案後，聲稱當時見司男朝同夥開槍，深怕自己也成槍下亡魂，手機等私人物品都來不及拿，就嚇得奪門逃出，徒步1、2公里後，在一座廟宇向廟方人員借電話，連繫麥男並叫計程車逃逸。