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影／清水警方防搶演練 正在領錢阿伯也很配合一起演
農曆春節將至，各地警方陸續防搶演練，台中市清水警分局前天下午在清水區農會辦理防搶演練，加入時下最夯影集「紙房子」角色元素，戴面具穿紅衣的歹徒行搶，正在農會內領錢的一名阿伯也配合演出蹲在地上，他說看到演練已開始，想躲也躲不掉，只好配合。
演練由4名員警模擬「紙房子」 劇情等元素加入，飾演歹徒持槍進入農會搶劫贓款，分局獲報隨即布署優勢警力攔截圍捕，截斷歹徒逃逸路線，歹徒自知難逃法網棄械投降，演練過程逼真，模擬實際上銬、搜身逮捕過程，不知情路過民眾一度以為警方在真實逮捕犯嫌，事後才知道警方在實施金融機構防搶演練。
一名7旬阿伯正在農會洽公時正好遇到警方演練，當假歹徒大喊搶劫時，其中1名假歹徒持槍指著阿伯，阿伯也跟著配合演出的蹲在地上，他突來的動作，假歹徒雖然也遲疑一下，還是將整個過程演練完；阿伯事後表示，演練開始自己也嚇一跳，也躲不掉，只好配合演出。
清水警分局長游永中呼籲，農曆春節將至，民眾存領大量現金時可向警方申請護鈔或應結伴同行，若遇到搶案發生時，應冷靜記住歹徒容貌等特徵、逃離方向和交通工具車號等資訊，提供警方追查並立即報警啟動攔截圍捕等機制。
舉家外出也可向警方申請加強巡邏，住家附近發現形跡可疑人、事、物可撥打110請警方協助查察，遇有詐騙疑問可打165専線或110向警方查詢。
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