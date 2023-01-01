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怕成槍下亡魂才逃 高雄槍擊目擊者「阿成」投案吐心聲

聯合報／ 記者林品君石秀華／高雄即時報導

涉嫌高雄大寮槍擊命案的凶嫌司佳韋，案發後背著背包，徒步逃往廠房後方，被野狗群狂追，被逼上公墓舉槍自戕。圖／讀者提供 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
涉嫌高雄大寮槍擊命案的凶嫌司佳韋，案發後背著背包，徒步逃往廠房後方，被野狗群狂追，被逼上公墓舉槍自戕。圖／讀者提供 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

「怕成槍下亡魂才逃」，高雄製毒工廠槍擊案目前唯一可說話的在逃共犯「阿成」馮姓男子，今天傍晚在律師陪同下，向警方投案；據了解，馮吐露當時見司男疑和黃姓、葉姓2人起口角後，司開槍殺人，聽到槍聲即拔腿落跑，由於夜間不偵訊，警方將馮押往市刑大拘留室留置，明早將再偵訊釐清案情。

高雄大寮區29日發生鐵皮屋製毒工廠槍擊命案，綽號「黑仔」的槍手司佳韋（34歲），疑因和共犯黃姓男子（36歲）及葉姓男子（50歲）起口角，持槍槍殺2人，當時工廠內還有綽號「阿成」的20歲馮姓男子在場。

案發後，馮男和司男各自逃逸，共犯麥姓男子（37歲）接獲馮「出事了」電話通知，趕到現場，發現黃、葉2人受槍傷報案，黃傷重不治，葉男送醫後，仍住院插管治療。

警方事後在製毒工廠查扣愷他命成品309公克、少數製毒工具，並查出疑幕後金主的李姓男子（28歲）把部分毒品成品、半成品移往屏東萬丹藏放，通知李男到案，麥、李2人因有串供、供詞反覆、涉製毒重罪等理由，遭法院裁定收押。

槍擊凶嫌司男犯案後遭野狗群狂追至公墓，最後畏罪舉槍自戕；關鍵目擊者馮男逃過跨年夜後，今天在律師陪同下，到林園分局投案。

據了解，馮男案發後，躲藏在汽車旅館，警方策動馮的父母請兒子出面投案，馮到案後，聲稱當時見司男朝同夥開槍，深怕自己也成了槍下亡魂，嚇得奪門逃出，徒步1、2公里後，在一座廟宇向廟方人員借電話，聯繫麥男並叫計程車逃逸。

由於馮男為整起槍擊案的關鍵證人，供詞有助警方釐清槍擊案發生過程，因馮拒絕夜間偵訊，警方將他押往刑大拘留室留置，明早再行偵訊，以釐清案情。

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高雄大寮29日發生槍擊，1死1傷，警方在案發現場查扣三級毒品愷他命成品309公克、製毒用化學藥劑及工具一批。本報資料照，記者陳弘逸／攝影
高雄大寮29日發生槍擊，1死1傷，警方在案發現場查扣三級毒品愷他命成品309公克、製毒用化學藥劑及工具一批。本報資料照，記者陳弘逸／攝影

槍擊 毒品 命案 殺人

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