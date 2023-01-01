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高雄槍擊案關鍵者「阿成」投案 警拼最後一塊真相拼圖

聯合報／ 記者石秀華林品君／高雄即時報導

高雄大寮區製毒工廠槍擊命案，綽號「黑仔」的槍手司佳韋，犯案後遭野狗群狂追至公墓，最後畏罪舉槍自戕；6名集團成員2死1傷，疑似金主的李男及共犯麥男，遭法院收押；關鍵目擊者「阿成」馮姓男子逃過跨年夜後，今天在律師陪同下，到林園分局投案，由於馮男為整起槍擊案的關鍵證人，有助釐清槍擊案發生原因。

警方調查，34歲的司佳韋是中部槍擊要犯「牛皮」王俊偉手下，2008年曾犯下槍擊案，另在2018也曾與同夥在台中市「AGE雪茄館」涉擄人勒贖2000萬元，但司未到案，涉殺人未遂、擄人勒贖案，2019年發布通緝，已逃亡多年。

司佳韋與死者黃男（36歲）、傷者葉男（50歲）、麥男（37歲）及「阿成」，疑在李姓金主（28歲）奧援下，在高雄大寮租廠房設製毒工廠。

根據了解，29日案發當天上午，共犯麥男離開鐵皮屋時，當時在屋內的司男、黃男、葉男及「阿成」都還在鐵皮屋內睡覺，直到下午近4時30分許，麥男接獲「阿成」來電，指「裡面出事了」，才趕到鐵皮屋查看，沒想到竟發現同夥黃、葉2人中彈，倒臥血泊；黃送醫不治，葉則仍在加護病房插管治療。

警方專案小組研判，當時司男等4人在屋內，可能是為了毒品利益擺不平，起爭執，導致身上有槍的司嫌動殺機。

由於案發後，司嫌在公墓舉槍自盡，當時分頭逃亡的「阿成」成為整起槍擊案的關鍵目擊者，警方追查「阿成」逃亡路線，發現他先徒步1、2公里遠後，搭上計程車逃離。

警方查出「阿成」是年僅20歲的馮姓男子，高雄人，曾涉及妨害自由案件，馮男事發後逃逸，警方從林園、三民及小港等地追查，馮男疑自知法網難逃，今天傍晚4時50分許，在律師陪同下，到林園警分局投案。

馮男目前正由警方問訊中，警方表示，警詢後將建請檢察官向高雄地方法院聲押馮男。

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鐵皮屋房東為了投資租用該處近200坪用地，簽12年約，另耗資300多萬，蓋鐵皮倉庫轉租投資，卻遭不法集團承租當製毒廠還發生命案。本報資料照，記者陳弘逸／攝影
鐵皮屋房東為了投資租用該處近200坪用地，簽12年約，另耗資300多萬，蓋鐵皮倉庫轉租投資，卻遭不法集團承租當製毒廠還發生命案。本報資料照，記者陳弘逸／攝影
麥姓男子及5名同夥承租高雄大寮一處鐵皮工廠製毒，29日發生同夥起爭執槍擊事件，司姓凶嫌開槍，造成一死一傷。本報資料照，記者劉學聖／攝影
麥姓男子及5名同夥承租高雄大寮一處鐵皮工廠製毒，29日發生同夥起爭執槍擊事件，司姓凶嫌開槍，造成一死一傷。本報資料照，記者劉學聖／攝影
涉嫌高雄大寮槍擊命案的凶嫌司佳韋，案發後揹著背包，徒步逃往廠房後方，被野狗群狂追，被逼上公墓舉槍自戕。圖／讀者提供
涉嫌高雄大寮槍擊命案的凶嫌司佳韋，案發後揹著背包，徒步逃往廠房後方，被野狗群狂追，被逼上公墓舉槍自戕。圖／讀者提供
涉嫌高雄大寮槍擊命案的凶嫌司佳韋，案發後揹著背包，徒步逃往廠房後方。圖／讀者提供
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槍擊 律師 計程車 高雄市

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