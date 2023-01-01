高雄槍擊案關鍵者「阿成」投案 警拼最後一塊真相拼圖

高雄大寮區製毒工廠槍擊命案，綽號「黑仔」的槍手司佳韋，犯案後遭野狗群狂追至公墓，最後畏罪舉槍自戕；6名集團成員2死1傷，疑似金主的李男及共犯麥男，遭法院收押；關鍵目擊者「阿成」馮姓男子逃過跨年夜後，今天在律師陪同下，到林園分局投案，由於馮男為整起槍擊案的關鍵證人，有助釐清槍擊案發生原因。

警方調查，34歲的司佳韋是中部槍擊要犯「牛皮」王俊偉手下，2008年曾犯下槍擊案，另在2018也曾與同夥在台中市「AGE雪茄館」涉擄人勒贖2000萬元，但司未到案，涉殺人未遂、擄人勒贖案，2019年發布通緝，已逃亡多年。

司佳韋與死者黃男（36歲）、傷者葉男（50歲）、麥男（37歲）及「阿成」，疑在李姓金主（28歲）奧援下，在高雄大寮租廠房設製毒工廠。

根據了解，29日案發當天上午，共犯麥男離開鐵皮屋時，當時在屋內的司男、黃男、葉男及「阿成」都還在鐵皮屋內睡覺，直到下午近4時30分許，麥男接獲「阿成」來電，指「裡面出事了」，才趕到鐵皮屋查看，沒想到竟發現同夥黃、葉2人中彈，倒臥血泊；黃送醫不治，葉則仍在加護病房插管治療。

警方專案小組研判，當時司男等4人在屋內，可能是為了毒品利益擺不平，起爭執，導致身上有槍的司嫌動殺機。

由於案發後，司嫌在公墓舉槍自盡，當時分頭逃亡的「阿成」成為整起槍擊案的關鍵目擊者，警方追查「阿成」逃亡路線，發現他先徒步1、2公里遠後，搭上計程車逃離。

警方查出「阿成」是年僅20歲的馮姓男子，高雄人，曾涉及妨害自由案件，馮男事發後逃逸，警方從林園、三民及小港等地追查，馮男疑自知法網難逃，今天傍晚4時50分許，在律師陪同下，到林園警分局投案。

馮男目前正由警方問訊中，警方表示，警詢後將建請檢察官向高雄地方法院聲押馮男。

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