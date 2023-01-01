40萬現金放副駕駛座 通緝男飛車搶走還撞人半小時落網

今天元旦，也是警方春安專案首日，桃園市李姓男子下午趁賓士轎車上坐前座右邊女子酒醉不備，開門偷走她隨身皮包，得手47萬餘元逃逸，途中被熱心路人攔阻還加速衝撞；警方獲報後通報攔截圍捕，半小時逮人，並在他身上找到毒品，全案依準強盜、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，李姓男子今天下午1時許在桃園區永康街某巷弄，見一名女子在賓士車上休息，趁她不備，摸走放置車內裝有47萬餘元包包，隨即騎乘機車逃逸；有路人目擊，嘗試攔車，但李男逃意堅決，未減速反而衝撞後逃逸。

所幸攔車男子並未受傷，隨即打110報案，桃園分局勤務指揮中心接獲報案後，立即通報線上巡邏網攔截圍捕涉案機車，約莫半小時左右，埔子派出所警網就在桃園區大華八街攔查到涉案李男及機車，並在機車置物箱內起獲被摸走的包包，經清點並無損失，順利發還給被害人。

警方查獲李男當下實施附帶搜索，在他身上找到毒品一包，核對身分時也發現他目前因竊盜案件遭通緝中，考量他犯案期間有衝撞動作，詢後全案依準強盜、毒品等罪嫌等移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方呼籲，年關將近，宵小蠢動，請民眾提高警覺，留意保管隨身財物，警方會加強相關勤務作為，全力維護轄區治安平穩，今天也是執行「加強春節重要節日安全維護」的第一天，警方打擊犯罪不手軟，希望民眾安心過新年。