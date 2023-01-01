台南三線一星警官涉案交保 警局核記1大過

台南市警察局秘書室主任莊武能涉嫌感情糾紛衍生恐嚇取財案，新竹地方法院今天裁定新台幣10萬元交保，台南市警局從重核定記1大過，局長方仰寧向警政署自請處分。

台南市政府警察局下午發布新聞稿指出，新竹縣警察局橫山分局日前接獲民眾報案指稱遭特定人士恐嚇取財案，專案小組追蹤查辦發現涉有男女感情糾紛等情事，昨晚查捕過程中，員警針對特定人士車輛射擊9槍，未造成人員傷亡。

台南市警局指出，涉案莊員被依恐嚇取財罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並經新竹地方法院裁定10萬元交保，台南市警局已由督察長率查案人員前往新竹縣橫山分局，全力配合新竹檢警進行調查偵辦，並已將莊員改調非主管專員職務。

台南市警局指出，莊員因不正常感情交往及男女感情糾紛，影響警譽，台南市警局從重記1大過處分，局長方仰寧已向警政署自請處分，後續依涉案情節追究行政責任及考核監督責任。

有台南基層員警透露，警階三線一星的莊武能以往多在北部縣市任職，從基層做起，並曾擔任刑大隊長、分局長等重要職務，2021年9月由苗栗縣警察局主任秘書陞任台南市警察局督察，去年6月改調秘書室主任，平日工作狀況正常，涉案消息讓不少員警感到意外。