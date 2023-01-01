南市警局祕書室主任涉案 局長方仰寧向署長自請處分

台南市警察局祕書室主任莊武能，涉嫌恐嚇取財及妨害公務罪嫌遭新竹檢警法辦，莊為警察局一級科室主管，台南市警察局長方仰寧自認督導不周，已向警政署長黃明昭自請處分。

台南市警察局說，莊主任是市警局局秘書室主任，平日工作認真，對於交辦事項也都會努力完成，但昨天發生這起事件，台南市警察局非常遺憾，但絕對會依法秉公辦理，不會有任何偏袒。

局長方仰寧說，他對於沒有事先發現任何徵兆提早預防，造成警譽受損，表示遺憾痛心並致上最大的歉意，他也會對於自己未善盡考核責任部分，向警政署自請處分，以示負責。

台南市警察局秘書室主任莊武能，昨天前往新竹縣尖石鄉一間溫泉渡假村時，因涉嫌恐嚇取財案遭新竹警方圍捕，沒想到莊武能竟拒捕逃跑，甚至一度開車衝撞警方。

新竹警朝其座車開9槍後，順利將他制伏逮捕，所幸整起事件無人受傷，警方偵訊時赫然發現，該員竟是三線一星「大長官」，但仍依恐嚇取財、妨害公務罪嫌送辦。新竹檢方依涉嫌重大聲請羈押，最後法官諭令莊男以10萬交保候傳，同車的高女則以2萬元交保。