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影／台南高階警官疑涉恐嚇取財還衝撞警 法院10萬元交保

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

台南市警局3線1星警官莊武能涉嫌恐嚇取財新竹縣某議員千萬元，還拒捕、衝撞員警，遭員警朝車胎連開9槍才受逮，新竹地檢署表示，莊武能涉嫌恐嚇取財及妨害公務，今天上午由橫山警分局移送地檢署，檢察官訊後向新竹地院提起聲押，稍早法院諭知莊武能以10萬交保，至於涉恐嚇取財的高姓女子，檢察官訊後諭知以2萬元交保。

據了解，莊武能為台南市警秘書室主任，昨晚與一名高姓女子前往新竹縣尖石鄉某度假村，2人疑似正要泡湯，剛停好車就遭在地警方攔查，但過程中莊拒絕停車接受盤查，甚至衝撞、試圖逃逸，才會遭員警朝車輛開槍打破輪胎，被迫停車受逮。

莊下車後口氣十分不友善，更朝著開槍員警表明自己是高階警官，員警原先懷疑莊身分，將他上銬，但一查驚見不僅確實是警察同仁，而且還是「3線1」的大長官，完全不敢大意，立即經新竹縣警察局向莊所屬的台南市警察局通報，請南警協助偵辦。

據傳高女手握被害縣議員黑料，因此透過簡訊要求該名被害的已婚縣議員支付1000萬元封口費，否則要抖出議員涉貪、男女關係不單純，因此被害縣議員日前即已向警方報案，警方才會鎖定車牌、循線追查。

新竹縣橫山警分局長郭耀男下午召開記者會表示，這起案件疑似是感情糾紛引發的恐嚇取財，被害人12月下旬即報案遭恐嚇，因此當該車輛昨晚10時許出現在橫山轄區後，警方立即循線根據車號跟監，並在尖石的某停車場攔截圍捕，雖警方開9槍，但並未有人員受傷。

新竹縣警方澄清事先並不知情車上是高階警官，是事後查證駕駛身分，才立即通報台南市警局共同偵辦。

台南市警局3線1星警官莊武能（中）。本報資料照片
台南市警局3線1星警官莊武能（中）。本報資料照片

新竹 議員 恐嚇 警察 台南

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