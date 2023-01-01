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搭車睡到叫不醒…司機報警求助 意外逮乘客攜帶2手槍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市余姓男子受託幫人保管2把改造手槍、4顆子彈，帶著彈搭計乘車離開後，竟在車內睡到叫不醒。司機報警求助，警員看到裝槍彈的包包可疑，余先否認包包是他的，後來才承認犯行。基隆地方法院審結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑3年6月，併科罰金3萬元。全案可上訴。

判決指出，余男2020年1月18日下午1、2點，接受身分不詳男子委託，代為保管手槍及子彈並代尋買家出售，前往基隆市暖暖區幸福華城社區OK便利商店與對方會合，再到社區門牌號碼不詳公寓房屋內，取得改造手槍2枝及非制式子彈4顆。

這2枝改造手槍，1枝由仿半自動手槍製造、換裝土造金屬槍管，另1枝由仿GLOCK廠半自動手槍所製造、車通金屬槍管內阻鐵，擊發功能均正常，均可供擊發適用子彈，具殺傷力。

余男帶著裝著槍彈的黑色包包，以行動電話呼叫計程車來接他。葉姓司機同日下午2點半多抵達幸福華城指定地點，搭載余男前往余指定的中正區祥豐街二信中學附近後，發現坐在後座的余男昏睡，且叫不醒，報警處理。

基隆警二分局安欄橋派出所員警到場，叫醒余男，看到他身旁的黑色包包疑藏有違禁物。余男說，黑色包包不是他帶上車、不是他的，警員打開後看到槍、彈，將他帶回調查，余後來承認代身分不詳男子保管。

檢察官偵訊後，余男表示槍、彈是臉書網友託他保管的，檢方查出余口中的網友為韓姓男子，但因僅有余男指述，無其他證據，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴余男，韓男處分不起訴。

法院審理後指出，余男隨身攜帶受寄槍、彈，且搭乘計程車移往他處，雖無證據證明有對他人實施暴力犯罪，但潛存危險性大增，受託出售更助長槍彈流通、氾濫，嚴重危害社會治安與秩序。

法院審酌余男受寄槍彈，持有時間不久即被發現，且未持槍犯案，兼衡余男學歷高職肄業、家境、犯罪動機、目的、所生危害等情狀，處有期徒刑3年6月，併科罰金3萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日。

余男受託幫人保管2把改造手槍、4顆子彈，基隆地方法院審結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑3年6月，併科罰金3萬元。記者邱瑞杰／攝影
余男受託幫人保管2把改造手槍、4顆子彈，基隆地方法院審結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑3年6月，併科罰金3萬元。記者邱瑞杰／攝影

基隆 計程車 槍枝

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