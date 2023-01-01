過去人緣風評好…莊姓高階警官疑涉案遭開槍逮捕 苗警界一片錯愕

台南市警局3線1星莊姓警官疑捲入恐嚇取財案，昨晚在新竹縣遭自家人連開9槍逮捕，先前他任職的苗栗縣警界一片錯愕，難以想像，莊在苗栗工作認真、又力挺基層，怎麼會發生這種事？

台南市警察局莊姓秘書室主任，警察專科學校8期結業，插班中央警察學校60期，第一、第三任分局長在宜蘭縣警局，第二任分局長在苗栗縣警局，第一任、第二任主任秘書，分別在宜蘭、苗栗縣警局，升官一路順遂，一些同期的警官，都認為莊是明日之星。

苗栗警界對莊有好評，人緣也不錯，雖調離苗栗，過年過節還會傳LINE問候，許多員警印象深刻，莊對工作認真投入，去年1月26日下午在苗栗縣警局批公文時，突然暈眩噁吐不停，經送至苗栗市大千綜合醫院急診。

他們說，莊當天深夜11點多出院，身體才些微恢復，步行返回警察局宿舍途中，發現路旁轎飄出疑似K他命味道，隨即通報派出所員警，當場查獲3名男子涉嫌吸食，並起獲K菸及電子磅秤等證物。

此外，莊出身基層，也力挺基層，員警表示，如果基層辦案或為民服務等工作有好表現，莊都會幫基層爭取論功行賞，萬萬沒有想到他會涉案，還遭自家人開槍逮捕。