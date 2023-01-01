過去人緣風評好…莊姓高階警官疑涉案遭開槍逮捕 苗警界一片錯愕
台南市警局3線1星莊姓警官疑捲入恐嚇取財案，昨晚在新竹縣遭自家人連開9槍逮捕，先前他任職的苗栗縣警界一片錯愕，難以想像，莊在苗栗工作認真、又力挺基層，怎麼會發生這種事？
台南市警察局莊姓秘書室主任，警察專科學校8期結業，插班中央警察學校60期，第一、第三任分局長在宜蘭縣警局，第二任分局長在苗栗縣警局，第一任、第二任主任秘書，分別在宜蘭、苗栗縣警局，升官一路順遂，一些同期的警官，都認為莊是明日之星。
苗栗警界對莊有好評，人緣也不錯，雖調離苗栗，過年過節還會傳LINE問候，許多員警印象深刻，莊對工作認真投入，去年1月26日下午在苗栗縣警局批公文時，突然暈眩噁吐不停，經送至苗栗市大千綜合醫院急診。
他們說，莊當天深夜11點多出院，身體才些微恢復，步行返回警察局宿舍途中，發現路旁轎飄出疑似K他命味道，隨即通報派出所員警，當場查獲3名男子涉嫌吸食，並起獲K菸及電子磅秤等證物。
此外，莊出身基層，也力挺基層，員警表示，如果基層辦案或為民服務等工作有好表現，莊都會幫基層爭取論功行賞，萬萬沒有想到他會涉案，還遭自家人開槍逮捕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言