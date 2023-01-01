快訊

中職／等一個人…洪一中成自由身 台鋼將正式拜會

不滿年終差太多！航勤「依法休假」致班次大亂 長榮航空回應了

新黨前立委陳一新跨年夜家人陪伴下過世 享壽72歲

過去人緣風評好…莊姓高階警官疑涉案遭開槍逮捕 苗警界一片錯愕

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

台南市警局3線1星莊姓警官疑捲入恐嚇取財案，昨晚在新竹縣遭自家人連開9槍逮捕，先前他任職的苗栗縣警界一片錯愕，難以想像，莊在苗栗工作認真、又力挺基層，怎麼會發生這種事？

台南市警察局莊姓秘書室主任，警察專科學校8期結業，插班中央警察學校60期，第一、第三任分局長在宜蘭縣警局，第二任分局長在苗栗縣警局，第一任、第二任主任秘書，分別在宜蘭、苗栗縣警局，升官一路順遂，一些同期的警官，都認為莊是明日之星。

苗栗警界對莊有好評，人緣也不錯，雖調離苗栗，過年過節還會傳LINE問候，許多員警印象深刻，莊對工作認真投入，去年1月26日下午在苗栗縣警局批公文時，突然暈眩噁吐不停，經送至苗栗市大千綜合醫院急診。

他們說，莊當天深夜11點多出院，身體才些微恢復，步行返回警察局宿舍途中，發現路旁轎飄出疑似K他命味道，隨即通報派出所員警，當場查獲3名男子涉嫌吸食，並起獲K菸及電子磅秤等證物。

此外，莊出身基層，也力挺基層，員警表示，如果基層辦案或為民服務等工作有好表現，莊都會幫基層爭取論功行賞，萬萬沒有想到他會涉案，還遭自家人開槍逮捕。

台南市警局3線1星莊姓警官（中）去年1月間任職的苗栗縣警局主任秘書時，曾抱病通報員警逮捕毒犯。圖／苗栗縣警察局提供
台南市警局3線1星莊姓警官（中）去年1月間任職的苗栗縣警局主任秘書時，曾抱病通報員警逮捕毒犯。圖／苗栗縣警察局提供

警察 苗栗縣

延伸閱讀

與中華民國同天生日 苗栗大千醫院喜迎3名元旦寶寶

台南警官恐嚇取財遭開槍逮捕 新竹警開記者會說明

3線1督察涉恐嚇案遭警開槍 南警：先調非主管嚴辦到底

苗栗後龍元旦升旗典禮 鎮長自期領頭羊飛向更好未來

相關新聞

影／抓到了！大甲男子昨隨機打人 今被逮辯肚子餓起口角

台中市大甲區出現一名男子隨機攻擊人事件，一名女子昨天回到家門口，被對方徒手打後腦，大甲警方今天迅速逮到人，郭姓男子說他當...

過去人緣風評好…莊姓高階警官疑涉案遭開槍逮捕 苗警界一片錯愕

台南市警局3線1星莊姓警官疑捲入恐嚇取財案，昨晚在新竹縣遭自家人連開9槍逮捕，先前他任職的苗栗縣警界一片錯愕，難以想像，...

台南警官恐嚇取財遭開槍逮捕 新竹警開記者會說明

新竹驚傳有台南市警察局三線一星警官，昨天休假到新竹尖石，疑似前往民宅恐嚇取財，被害人報警後，新竹縣橫山警方出動圍捕，因該...

南警3線1警官涉恐嚇案被捕 同事驚：人很好相處

針對台南市警察局三線一莊姓主任，昨捲入新竹一件恐嚇取財拒捕遭警「自己人」開槍逮捕震驚社會，南警更瀰漫低氣壓，不少多名南警...

桃園首樁旁系血親鑑定 警替家屬找回失蹤13年男子白骨

桃園市警局鑑識中心前年10月成立鑑識實驗室，大幅縮短樣本送驗時間、成本，警方因而積極尋訪失蹤多年民眾家屬，請求提供DNA...

3線1督察涉恐嚇案遭警開槍 南警：先調非主管嚴辦到底

針對台南市警察局三線一督察，昨晚在新竹縣橫山警分局轄區，涉及恐嚇取財案件，督察奮力反抗，警連開8槍逮捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。