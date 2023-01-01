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警方盤查心虛手抖…通緝犯攜毒遭安南警查獲法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

60歲林姓男子今天凌晨在台南市安南區安中路段某超商，巧遇巡邏員警，警方發現林形跡可疑，盤查發現林為毒品通緝犯身分，員警進一步實施附帶搜索，起獲毒品安非他命1包，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌法辦，並解送地檢署歸案。

台南市政府警察局第三分局安南派出所員警，今天凌晨零點多巡邏時，在安南區安中路段超商簽巡期間，見男子一直觀察員警動態，並意圖閃避員警目光。

所長莊凱宇發現該男子形跡可疑，上前盤查，林雖配合提供證件查詢，但拿著證件的手卻不自主地顫抖，員警盤查後才知道林為高雄地檢於去年12月23日發布毒品通緝犯，依法解送歸案。

現場進一步實施附帶搜索，發現林持有二級毒品安非他命1包，0.63公克及吸食器等物，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，持續溯源追查毒品來源。

林毒品男通緝犯遭南警查獲，還查扣涉嫌持有安非他命毒品。記者黃宣翰／翻攝
林毒品男通緝犯遭南警查獲，還查扣涉嫌持有安非他命毒品。記者黃宣翰／翻攝
60歲林姓男子今天在台南市安南區某超商，巧遇巡邏員警，警方發現林形跡可疑，盤查發現林為毒品通緝犯，員警進一步實施附帶搜索，起獲安非他命1包，警詢後依毒品罪嫌法辦，並解送地檢署歸案。記者黃宣翰／翻攝
60歲林姓男子今天在台南市安南區某超商，巧遇巡邏員警，警方發現林形跡可疑，盤查發現林為毒品通緝犯，員警進一步實施附帶搜索，起獲安非他命1包，警詢後依毒品罪嫌法辦，並解送地檢署歸案。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 通緝 警察

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