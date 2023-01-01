讓民眾能安心過年…北市警年底威力掃蕩 掃黑緝毒逮千餘名犯嫌

台北市警局從去年12月5日開始到月底為止，為期27天的「威力掃蕩專案」，動員4500多人次警力，查獲非法槍枝及涉嫌毒品案251人、詐欺案犯嫌298人、賭博案犯嫌11人及其他各類刑案犯嫌1064人，總計犯嫌1624人，展現警方嚴正執法決心。

市警局表示，為壓制幫派氣焰及維護台北市治安平穩，警局配合警政署整體策略，針對暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆滋事、從事詐騙及販毒等不法犯罪集團，強力掃蕩及查緝。

市警局擇定大型酒店、電玩店等幫派分子易聚集特種行業處所，以及易群聚施用毒品、易淪為詐騙集團囚虐之旅（賓）館等治安顧慮場所，結合第三方警政，實施區域封鎖、路（臨）檢及查緝掃蕩作為，針對猖狂、囂張的黑道幫派、地方惡勢，全面執法壓制氣焰。

自去年12月5日到31日止執行為期27天的「威力掃蕩專案」，動員警力逾4500人次，計查獲非法槍枝及涉嫌毒品案犯嫌251人、詐欺案犯嫌298人、賭博案犯嫌11人及其他各類刑案犯嫌1064人，總計犯嫌1624人，並查扣改造槍枝10支、各級毒品24公斤、不法所得現金2000多萬元等贓證物。

市警局表示，這次專案強力檢肅黑道幫派、非法槍械及毒品案件，運用第三方警政實施行政干預共10處，從「向上溯源、向下刨根」面向雙管齊下，貫徹「掃黑幫、毀工具、斷金流」的打擊策略目標，徹底肅清暴力亂源，震懾不法，展現警方嚴正執法決心。

市警局強調，「打擊犯罪、掃黑制暴」是不間斷的工作，也是不變的態度，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，守護市民，讓民眾安心過好年。