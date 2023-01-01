桃園首樁旁系血親鑑定 警替家屬找回失蹤13年男子白骨

桃園市警局鑑識中心前年10月成立鑑識實驗室，大幅縮短樣本送驗時間、成本，警方因而積極尋訪失蹤多年民眾家屬，請求提供DNA，上月經法醫研究所通知，首度以胞弟DNA比對出一名失蹤13年男子遺體，為苦尋多年、心情煎熬的家屬，了結一樁心願。

桃園市蘆竹區一名男子2009年因工作不順，長期情緒低落，簡單告知家人後便獨自離家，此後便毫無音訊，胞弟事後報案苦苦追尋，仍找不到胞兄下落。

桃園市警局執行「失蹤人口身分確認執行計畫」專案，轄下蘆竹分局前年12月6日派員關心失蹤者胞弟，說服他接受DNA採集，以比對無名屍身分；樣本隨即送往市警局鑑識中心實驗室化驗，並將結果送法務部法醫研究所比對無名屍資料庫，上（12）月終於成功找到男子遺體，了結家屬心願。