南警3線1警官涉恐嚇案被捕 同事驚：人很好相處

針對台南市警察局三線一莊姓主任，昨捲入新竹一件恐嚇取財拒捕遭警「自己人」開槍逮捕震驚社會，南警更瀰漫低氣壓，不少多名南警更不可置信說，真的「想都沒想到」，怎會這樣？

市警局已將莊某第一時間改調非主管職務專員以靜候調查，再視涉案情節追究行政責任及考核監督責任，市政府警察局長方仰寧更是臉色鐵青，除協助新竹檢警追查，重申貫徹警紀決心，同仁涉及不法，一定究辦到底。

據悉，54歲莊員從警資歷相當完整，曾在苗栗縣警察局擔任多任分局長等要職，2021年9月調升台南市政府警察局督察，今年6月升任秘書室主任迄今。

「公務上人很好相處。」曾與莊共事的南警人員說，莊公務上往來算客氣，也不會打官腔，為人算隨和。