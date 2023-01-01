3線1督察涉恐嚇案遭警開槍 南警：先調非主管嚴辦到底

針對台南市警察局三線一督察，昨晚在新竹縣橫山警分局轄區，涉及恐嚇取財案件，南警獲報前往逮人，督察奮力反抗，警連開8槍逮捕，市警局已改調非主管職務專員以靜候調查，再視涉案情節追究行政責任及考核監督責任，市政府警察局長方仰寧表示，全案細節了解中，涉及不法一定究辦到底。

據知，該三線一督察，為莊姓市警局秘書室主任，市警局也立即發表三點聲明內容如下：

有關媒體報導本局「三線一」督察休假新竹涉恐嚇取財，拒捕遭「自己人」連開8槍案：

一、本局已指派督察長率查案人員前往新竹縣警局橫山分局，全力配合新竹地檢署及新竹縣警察局進行調查偵辦，期以毋枉毋縱。 二、報導所稱督察應為本局秘書室莊主任，本局已決定將莊員改調非主管職務專員以靜候調查，再視涉案情節追究行政責任及考核監督責任。 三、警察局表示絕不庇縱護短，對於警察風紀絕對採取高道德標準零容忍任何瑕疵，有涉及違紀不法立即斷然處置嚴予究責。