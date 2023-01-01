快訊

尾牙摸彩抽到老闆…員工起鬨「捐出來」 下一秒讓眾人超傻眼

獨／菲律賓航管雷達故障 台灣南向9航班返航或轉降 星宇也受害

日本新年料理家鄉味：一碗「北海道式雜煮」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3線1督察涉恐嚇案遭警開槍 南警：先調非主管嚴辦到底

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

針對台南市警察局三線一督察，昨晚在新竹縣橫山警分局轄區，涉及恐嚇取財案件，南警獲報前往逮人，督察奮力反抗，警連開8槍逮捕，市警局已改調非主管職務專員以靜候調查，再視涉案情節追究行政責任及考核監督責任，市政府警察局長方仰寧表示，全案細節了解中，涉及不法一定究辦到底。

據知，該三線一督察，為莊姓市警局秘書室主任，市警局也立即發表三點聲明內容如下：

有關媒體報導本局「三線一」督察休假新竹涉恐嚇取財，拒捕遭「自己人」連開8槍案：

一、本局已指派督察長率查案人員前往新竹縣警局橫山分局，全力配合新竹地檢署及新竹縣警察局進行調查偵辦，期以毋枉毋縱。

二、報導所稱督察應為本局秘書室莊主任，本局已決定將莊員改調非主管職務專員以靜候調查，再視涉案情節追究行政責任及考核監督責任。

三、警察局表示絕不庇縱護短，對於警察風紀絕對採取高道德標準零容忍任何瑕疵，有涉及違紀不法立即斷然處置嚴予究責。

台南市警察局三線一督察，昨晚在新竹縣橫山警分局轄區，涉及恐嚇取財案件被逮，南巿府表示絕不庇縱護短。本報資料照
台南市警察局三線一督察，昨晚在新竹縣橫山警分局轄區，涉及恐嚇取財案件被逮，南巿府表示絕不庇縱護短。本報資料照

警察 新竹 恐嚇

延伸閱讀

台南跨年倒數18萬人參加 南警撿到手機4支

學甲88槍擊懸而未破 台南警追槍枝來源破獲槍械兵工廠

影／親自督軍台南議會維安 方仰寧：保護57名議員安全抵達

台南17名議員申請隨扈 黃偉哲籲各方角逐勢力知所節制

相關新聞

影／抓到了！大甲男子昨隨機打人 今被逮辯肚子餓起口角

台中市大甲區出現一名男子隨機攻擊人事件，一名女子昨天回到家門口，被對方徒手打後腦，大甲警方今天迅速逮到人，郭姓男子說他當...

台南警官恐嚇取財遭開槍逮捕 新竹警開記者會說明

新竹驚傳有台南市警察局三線一星警官，昨天休假到新竹尖石，疑似前往民宅恐嚇取財，被害人報警後，新竹縣橫山警方出動圍捕，因該...

南警3線1警官涉恐嚇案被捕 同事驚：人很好相處

針對台南市警察局三線一莊姓主任，昨捲入新竹一件恐嚇取財拒捕遭警「自己人」開槍逮捕震驚社會，南警更瀰漫低氣壓，不少多名南警...

桃園首樁旁系血親鑑定 警替家屬找回失蹤13年男子白骨

桃園市警局鑑識中心前年10月成立鑑識實驗室，大幅縮短樣本送驗時間、成本，警方因而積極尋訪失蹤多年民眾家屬，請求提供DNA...

3線1督察涉恐嚇案遭警開槍 南警：先調非主管嚴辦到底

針對台南市警察局三線一督察，昨晚在新竹縣橫山警分局轄區，涉及恐嚇取財案件，南警獲報前往逮人，督察奮力反抗，警連開8槍逮捕...

「空城計」障眼 毒販跳樓逃 3人落網

調查局掌握線報指出，有販毒集團在桃園蘆竹承租三層樓的透天民宅，表面聲稱要販賣海鮮做直播，暗地卻從事製毒勾當，專案小組攻堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。