網路直播販賣海鮮變製毒 調查局桃竹破獲大型製毒工廠

調查局掌握線報指出，北部有製毒集團計劃研發新製程，以尚未列管之化學原料「2-（2-氯苯基）-2-硝基環己酮」產製K毒，經半年追查鎖定工廠位置，在新竹縣湖口鄉偏遠山區攻堅破獲大型製毒工廠，逮捕5名毒販，查獲45公斤製毒原料，專案小組同步搜索該集團在五股的大型倉庫，查扣各類製毒用化學品多達1151桶，估計可生產上千公斤K他命。

據調查，洪姓毒販選定湖口鄉僻靜山區為犯案地點，承租占地千坪廠區、室內二層樓300坪大型廠房製毒，廠區周圍以鐵絲網圍籬阻隔，並裝設10餘個監視鏡頭，監控周遭人車動態，期間陸續購置2部貨車及租用多輛租賃車，做為搬運製毒器具、化學品的交通工具。

洪男等人為製造追緝斷點，多次更換載運貨車及裝卸地點，將製毒器具及化學原料輾轉自五股倉庫搬運至湖口製毒工廠。由於製毒工廠地處偏遠，易守難攻，為能順利執行，調查局協請新竹縣刑大科技犯罪偵查隊等友軍單位支援，並特別情商新北市警察局霹靂小組協助攻堅，並於攻堅當日徒步涉溪半小時，穿越隱密叢林抵達工廠後方，進行埋伏佈署。

另外，調查局今年5月在桃園市蘆竹區愛國一路一戶3層樓透天民宅，破獲K他命製毒工廠， 現場逮捕黎姓周姓毒販，查扣K他命6點餘公斤 、四級毒品先驅原料

「三級丁氧羰基去甲基愷他命」3點餘公斤、化工原料百餘桶 、攪拌設備、分液漏斗及抽氣幫浦等相關製毒器具。另名郭姓毒販為躲避追捕，還跳樓逃離現場，最後仍遭緝捕歸案。

調查指出，黎男利用疫情嚴峻期間 ，向民宅房東謊稱欲從事網路直播販賣海鮮，陸續將製毒原料及器具搬運至民宅2樓，由周男及郭男在1樓把風；黎男每天9點至18點，還刻意將民宅1樓兩面鐵捲門打開 ，躺坐在沙發上看電視，營造「 空城計 」假象，以為可藉此逃過執法人員法眼，殊不知早已遭鎖定。