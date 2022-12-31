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高雄製毒槍擊案2嫌羈押禁見 關鍵「阿成」仍在逃

聯合報／ 記者林品君石秀華林保光陳弘逸／高雄即時報導

高雄市大寮區製毒工廠槍擊命案，綽號「黑仔」的槍手司佳韋，犯案後遭野狗群狂追至公墓，最後畏罪舉槍自戕；6名集團成員2死1傷，疑似金主的李男及共犯麥男落網後，因供詞反覆且有共犯在逃等理由，遭檢方聲請羈押；據悉，逃亡的「阿成」是整起槍擊案的關鍵目擊者，和司男分開逃逸後，曾急電麥「出事了」，麥前往查看，才驚見同夥遭槍殺。

今天上午檢警對槍手司佳韋遺體進行相驗，初判死因為一槍轟入太陽穴，子彈右進左出斃命。

針對製毒槍擊案另2名涉案人，疑似金主的李男，以及共犯麥男，被警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送後，檢方認為2人，因涉及製造毒品重罪，有試圖湮滅證據、逃亡及串證之虞，且2人供詞反覆、共犯仍在逃，檢認有向法院聲請羈押必要，今下午在高雄地院開羈押庭，聲押獲准，裁李、麥2人羈押禁見。

槍擊事發當下，與司嫌分頭逃亡的關鍵目擊人「阿成」，警方追查他的逃亡路線，發現他先徒步1、2公里遠後，再搭上計程車逃離。警方正循線搜捕「阿成」下落，釐清槍擊案發生原因。

高雄製毒槍擊案2名涉案人李男、麥男，檢方認2人因涉製造毒品重罪，有試圖湮滅證據、逃亡及串證之虞，且供詞反覆、共犯仍在逃，今下午向法院聲押獲准，李、麥2人遭羈押禁見。本報資料照。記者林保光／攝影
高雄製毒槍擊案2名涉案人李男、麥男，檢方認2人因涉製造毒品重罪，有試圖湮滅證據、逃亡及串證之虞，且供詞反覆、共犯仍在逃，今下午向法院聲押獲准，李、麥2人遭羈押禁見。本報資料照。記者林保光／攝影

槍擊 毒品 計程車

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