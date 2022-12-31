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高雄大寮槍擊警掌握「血腳印」主人蹤跡 製毒2嫌遭檢聲押

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

12月29日下午，高雄大寮製毒工廠發生1死1傷槍擊案，綽號「黑仔」的犯嫌司佳韋，昨被警發現疑舉槍自戕倒臥案發現場附近山區墓園，今早檢警相驗，初步判斷死因為槍轟太陽穴，子彈右進左出亡。警方目前朝往槍擊殺人罪偵查，疑為製毒金主的李姓男子昨到案說明，案發現場疑似是血腳印主人的「阿成」仍於高雄逃亡，警布線追緝。檢方計於今下午開聲押庭，向法官聲請羈押製毒同夥麥男及李男。

大寮製毒工廠槍擊案造成1死1重傷，還扯出在逃擄人勒贖案要犯、鐵皮工廠製毒等案外案。綽號「黑仔」的槍擊案犯嫌司佳韋，昨天被發現右手舉槍，疑似自戕，倒臥案發現場附近山區公墓，今早完成相驗，初判死因是一槍轟及太陽穴，子彈右進左出死亡，同父異母妹妹到場哭紅眼。

警方目前掌握案發現場共6名關係人，其中遭槍擊黃男（36歲）已死亡，葉男（50歲）目前在長庚醫院加護病房，狀況趨穩；報案目擊人，且同為製毒工廠二房東兼同夥的麥男（37歲），以及疑似製毒金主的李男（28歲），皆已到案，今天下午檢方將開聲押庭，向法官聲請將2人羈押。

涉案6人當中，李男疑為案發後才經麥男通知到場，緊急帶走現場三級毒品愷他命成品241公克、半成品1.35公斤，逃往屏東萬丹，但警方後來仍在工廠內起出k他命成品309公克，研判李男應是時間急迫，才只帶走當下易取得部分。李男昨到案後表示自己有出資製毒，但是為獨資，或仍有其他金主，仍待警方進一步調查。

關於案發現場發現的赤腳血腳印，目前研判主人為仍在逃的「阿成」，但仍須待阿成被緝捕到案後，才能進一步比對確認。警目前掌握阿成應仍在高雄，已循線追緝。

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高雄大寮槍擊案爆製毒案外案，疑為金主的28歲李男，案發當時經製毒同夥兼報案人麥男通知，到場搜刮現場毒品逃往屏東萬丹。本報資料照，記者劉學聖／攝影
高雄大寮槍擊案爆製毒案外案，疑為金主的28歲李男，案發當時經製毒同夥兼報案人麥男通知，到場搜刮現場毒品逃往屏東萬丹。本報資料照，記者劉學聖／攝影
高雄大寮一處鐵皮屋29日發生槍擊命案，現場發現赤腳血腳印，主人疑為綽號「阿成」的製毒同夥。本報資料照，記者劉學聖／攝影
高雄大寮一處鐵皮屋29日發生槍擊命案，現場發現赤腳血腳印，主人疑為綽號「阿成」的製毒同夥。本報資料照，記者劉學聖／攝影
高雄大寮29日發生槍擊，1死1傷，警方在案發現場查扣三級毒品愷他命成品309公克、製毒用化學藥劑及工具一批。本報資料照，記者陳弘逸／攝影
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