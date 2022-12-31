高雄大寮槍擊警掌握「血腳印」主人蹤跡 製毒2嫌遭檢聲押

12月29日下午，高雄大寮製毒工廠發生1死1傷槍擊案，綽號「黑仔」的犯嫌司佳韋，昨被警發現疑舉槍自戕倒臥案發現場附近山區墓園，今早檢警相驗，初步判斷死因為槍轟太陽穴，子彈右進左出亡。警方目前朝往槍擊殺人罪偵查，疑為製毒金主的李姓男子昨到案說明，案發現場疑似是血腳印主人的「阿成」仍於高雄逃亡，警布線追緝。檢方計於今下午開聲押庭，向法官聲請羈押製毒同夥麥男及李男。

大寮製毒工廠槍擊案造成1死1重傷，還扯出在逃擄人勒贖案要犯、鐵皮工廠製毒等案外案。綽號「黑仔」的槍擊案犯嫌司佳韋，昨天被發現右手舉槍，疑似自戕，倒臥案發現場附近山區公墓，今早完成相驗，初判死因是一槍轟及太陽穴，子彈右進左出死亡，同父異母妹妹到場哭紅眼。

警方目前掌握案發現場共6名關係人，其中遭槍擊黃男（36歲）已死亡，葉男（50歲）目前在長庚醫院加護病房，狀況趨穩；報案目擊人，且同為製毒工廠二房東兼同夥的麥男（37歲），以及疑似製毒金主的李男（28歲），皆已到案，今天下午檢方將開聲押庭，向法官聲請將2人羈押。

涉案6人當中，李男疑為案發後才經麥男通知到場，緊急帶走現場三級毒品愷他命成品241公克、半成品1.35公斤，逃往屏東萬丹，但警方後來仍在工廠內起出k他命成品309公克，研判李男應是時間急迫，才只帶走當下易取得部分。李男昨到案後表示自己有出資製毒，但是為獨資，或仍有其他金主，仍待警方進一步調查。

關於案發現場發現的赤腳血腳印，目前研判主人為仍在逃的「阿成」，但仍須待阿成被緝捕到案後，才能進一步比對確認。警目前掌握阿成應仍在高雄，已循線追緝。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980