影／毒鴛鴦躲攔查斗六市區逃竄5公里 失控撞路樹終遭逮

雲林一名28歲彭姓男子因持有毒品，為躲避巡邏警方查緝，昨天下午1時許在斗六市區逃竄4、5公里後，在鎮北路上自撞路樹後被警方圍捕，起初彭還不願就範，警朝車頭開槍示警並伺機制伏，另一名20歲楊姓乘客因車輛撞擊導致受傷，2人身上都被查獲毒品，詢後送辦。

彭男昨天駕車行經斗六市大同路與中山路口時，巧遇斗六派出所巡邏警車，形跡可疑引起警方注意，遂準備上前攔查，孰料楊男趁機加速逃逸，在市區道路上逃竄，警方加派警力緊追在後，約15分鐘後，彭男不慎鎮北路上自撞路樹，巨大聲響嚇壞鄰戶，目擊者說，當下聽到刺耳的輪胎打滑聲，隨後疑有1聲槍響，但仍不曉得發生何事。

彭男不願乖乖配合，意圖衝撞警車，殊不知反而造成自駕車輛失控打滑撞上路樹，車頭半毀，楊姓女乘客在撞擊當下，右股骨骨折，事已至此彭男依舊故我，還大搖大擺赤腳走下車，徘徊車前，甚至作勢要走回車上持械，警方見彭男抗拒盤查，持槍朝車體射擊1發示警並伺機壓制，順利將他逮捕歸案。

警方除在彭男車上查獲毒品K他命咖啡包12包、K他命軟糖10顆及大麻捲菸2支等違禁物，將楊女送醫時，也在她身上搜到毒品，全案依違反毒品危害防制條例，將彭男移送雲林地方檢察署偵辦，楊女詢後也被函送。

警方重申，毒品害人害己，吸食毒品會對身體造成不可逆危害，呼籲民眾絕不要以身試法，針對任何違法犯罪行為，將採取強勢作為，依法究辦。

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